Ricardo Monreal pide ir a fondo del Poder Judicial

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, considera que "el Poder Judicial debe ir a fondo" contra circuitos de corrupción que, afirma, operan entre sus miembros.

"Hay circuitos de justicia que se han convertido en redes institucionales de corrupción, nepotismo, de dictados a modo, de soluciones a modo", asegura.

´¿Qué tan corrupto se encuentra el Poder Judicial?

No podría generalizar, pero hay circuitos de justicia que se han convertido en redes institucionales de corrupción, de nepotismo, de dictados a modo, de soluciones a modo. He planteado que ellos se autorregulen y generemos procesos de investigación y depuración, sin que el Poder Legislativo los presione.

´¿Habló con el ministro presidente de la Corte?

El lunes conversé con el ministro Zaldívar Lelo de Larrea -junto con el consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, y el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada- y llegamos a acuerdos iniciales que me parecieron importantes. La llegada de Zaldívar a la presidencia de la Corte, a partir de enero, me da aliento para pensar que sí se puede generar un proceso de transformación del Poder Judicial.

´¿El desorden es imperante?

La situación tiene que ver con irregularidad, nepotismo, corrupción, circuitos de complicidad. Hace unos días, este prestigiado diario ha documentado una serie de irregularidades ocurridas en sólo un año del orden de los 5 mil 500 millones de pesos en "hallazgos iniciales". El Senado tiene 4 mil millones al año.

´¿El caso es delicado?

Además, ocurre en situaciones elementales y nos parece muy grave que en la casa de la justicia y prevalezcan hechos como la renta de edificios que no se ocupaban, el no cobro de seguros, la contratación de tecnología sobreestimada o contrataciones de construcciones que no existieron. No puede suceder esto en la casa de la justicia.

´Pese a ello, ¿nada ha ocurrido?

Todo esto no puede quedar en una mera anécdota. Creo que ahí el Judicial debe ir al fondo. El nuevo presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, no puede quedarse solo en el enunciado de irregularidades, sino tener que proceder hasta el deslinde de responsabilidades. Si no, no se va a rescatar la credibilidad del Poder Judicial.

Conozco bien a cinco de los 11 ministros y pudiera decir que son hombres y mujeres honestos, que no están en procesos de protección de estos circuitos de corrupción, y que han sido probos en el ejercicio de la función. No conozco a todos.

´¿Qué pasa con las iniciativas sobre el Poder Judicial, con el equilibrio de poderes?

No se trata de construir una Corte a modo, con nuevos ministros; ni siquiera estamos discutiendo ese tema. Se trata de generar prestigio y confiabilidad, confianza en uno de los Poderes de la Unión, dentro del equilibrio de los mismos, y a todos nos conviene. No se trata de lastimar al Judicial. Soy abogado, profesor en la maestría en la UNAM y soy un soñador y quiero ver un Poder Judicial distinto.

´¿La Suprema Corte es responsable del cambio?

Tienen la oportunidad de oro para decirle a la sociedad: "Somos un cuerpo distinto en este proceso de gobierno que inicia, y vamos a solicitar el deslinde de responsabilidades que tienen que ver con que se hayan cometido estos excesos".

´¿La investigación de irregularidades por 5 mil 500 millones de pesos es importante seguirla?

Repito, no es concebible que en la casa de la justicia del país sólo de "hallazgos iniciales" aparezcan 5 mil 500 millones de pesos, solo en la Judicatura, pero en cualquier parte del mundo este hecho sería un escándalo. En este país no.

´¿Tiene sustento la información?

Se presentó el reportaje muy sostenible. Hay pruebas de eso y no pasa nada, y eso es lo que no puede seguir ocurriendo, no puede caminar el Poder Judicial con un borrón y cuenta nueva. Esto no puede ser. Me temo que si no se hace algo rápido, puede generar mayor desconfianza y decepción ciudadana.

´¿Esto creció en el silencio?

Ha habido silencio y se han construido circuitos de impunidad y corrupción.

´¿Con sus iniciativas sobre el Judicial, usted ha sacado a este poder de su zona de confort?

Yo le digo a jueces y a magistrados que no es un tema personal, es contra todo el sistema de justicia, incluyendo el de procuración y administración de justicia.

´¿En el nepotismo se singulariza este Poder de la Unión?

Hay circuitos que tienen hasta 70 gentes. Nosotros, en el Legislativo, con un hijo, cuñado o sobrino nos linchan. Ellos [jueces y magistrados] tienen 50, 60, 70 [familiares] en un sólo circuito, y quiere decir que todo el circuito está cooptado.

´¿Qué se ha hecho?

Estos circuitos no se pueden tocar y ahora se alegan derechos adquiridos, posiciones sindicales. ¿Qué vamos a hacer? Es el tema de fondo.

´¿Hay casos de narcojusticia?

Sí, pero también de inmobiliarias, contratos de propiedad industrial, patentes, marcas, no solo de narcotráfico. [Las mafias] están en lo civil, corporativo, penal y administrativo. Hay necesidad de una revisión integral, de fondo.