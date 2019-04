Niegan presunta negligencia médica

Sobre las declaraciones que hizo Karla Pichardo, quien denunció presunta negligencia médica en la clínica 16 del Seguro Social, por un "aborto" que se le práctico con un embarazo de 6 meses, el presidente del Colegio de Ginecología y Obstetricia en La Laguna, Axdrual Ávila, refutó tal acusación. Señaló que hay imprecisiones.

Manifestó que a los seis meses de embarazo es nula la probabilidad de sobrevivivencia del producto, pues son 24 semanas de gestación y el bebé todavía no tiene desarrollados los pulmones. Explicó que incluso a las 29 semanas hay un 10 por ciento de probabilidad de sobrevivir.

Agregó que no fue un aborto el que se le practico, sino que se trató del término de un embarazo, pues si a la señora, como lo comenta se le "reventó" la fuente, no se puede hacer nada, porque el niño no tiene pulmones y si se deja adentro más de 3 días se infecta y se muere la paciente.

"Los movimientos se siente a partir de la semana 26, pero los latidos jamás se sienten, ¿cómo puede pasar eso?".

"La nota deja a mis ginecólogos como si fuéramos unos asesinos y como los que van al IMSS en lugar de aliviarnos, matamos a su bebé y la verdad eso no es correcto. La verdad yo he estado ahí cuatro años en el IMSS y los compañeros no tratan mal a los pacientes".