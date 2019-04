'Lleva La Laguna' a todas partes

A los siete años de edad, Rosendo Rodríguez salió de su natal Tlahualilo, Durango, para mudarse junto a su familia a los Estados Unidos. Aunque lejos, siempre lleva "un pedacito" de su Comarca Lagunera, como su inseparable playera del Club Santos Laguna, del que se declara fan de corazón.

De sus 31 años, lleva nueve enlistado en el Ejército de Estados Unidos, cargo que le ha permitido viajar por otros continentes, como África, en donde estuvo recientemente.

"Pertenezco a la Guardia Nacional del Estado de Arkansas, que viene siendo departamento del Army compañía B primer Batallón de del régimen 153 tengo 9 años y me acabo de enlistar por 6 más".

Orgulloso de su tierra, cuenta que siempre lo acompaña su playera del Santos, prueba de ello son las decenas de fotografías que ha colgado en sus redes sociales. Pero no solo su playera sino también una gran bandera albiverde.

Hasta África, Alemania y Puerto Rico ha estado presente el Club, del que no se pierde detalle de sus encuentros. "Ahorita el equipo anda malillo, pero como les digo a mis amigos, si me la pongo en las buenas me la pongo con más ganas en las malas", dice con emoción.

En estos nueve años al servicio del ejército estadounidense, ha podido viajar a Yibuti, Etiopía, Kenia, Uganda, Mongolia, África Central, de aquel continente y además, de Puerto Rico y Alemania, en donde se ha entrenado y probablemente este año lo haga en Guatemala.

Cuenta que formar parte de la "Army" fue algo que siempre le ilusionó. "De hecho me quería enlistar desde los 18 años, pero jugando futbol me lesioné la rodilla y me tuve que esperar hasta dos años entre cirugía y la terapia, pero cuando el doctor me dio de alta lo puede hacer y empezar el entrenamiento".

El joven militar niega haber sufrido discriminación por ser mexicano, al contrario, dice que la gente que conoce su profesión, le agradece el sacrificio que no sólo él hace sino también su familia.

Aunque Rosendo y su familia han podido viajar a México para reencontrarse con el resto de parientes y sus amigos, el regreso dice, siempre es el más doloroso.

"Cada vez que tengo oportunidad de ir, voy, lo más difícil es regresar, dejar la familia, lo peor es que la dejas y no sabes si van a estar ahí cuando regreses… sí se extraña por la familia, los amigos, tengo familiares que perdí y por el trabajo y otras obligaciones no pude ir".

A esas personas que sueñan con el llamado "sueño americano", Rosendo les dice "que le echen ganas en cualquier cosa que hagan, no se crean de todo lo que escuchan pero sobre todo que piensen en la familia, a veces hay que hacer sacrificios para el bien de los demás".