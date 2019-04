Una historia que no se debe ni puede repetir

Juan Pablo Escobar, hoy Sebastián Marroquín, se presentó ante más de 700 estudiantes y padres de familia que se reunieron en las instalaciones del auditorio del Instituto Cumbres y Alpes para escuchar de la propia voz del hijo del famoso narcotraficante colombiano Pablo Emilio Escobar la ponencia "Pablo Escobar, una historia para no repetir".

Juan Pablo recuerda a su padre como un hombre amoroso, sin embargo no olvida la cantidad de sangre que lo rodeó cuando apenas era un adolescente.

Cuando Pablo Escobar se entregó a las autoridades colombianas para ingresar a la cárcel La Catedral, el capo nombró a Juan Pablo, de apenas 14 años, Hijo Pacifista, lo que Sebastián Marroquín tiene muy en mente y ejerce hoy en día.

A decir del arquitecto y conferencista, muchas veces enfrentó fuertes discusiones con su padre pidiéndole que hiciera la paz con sus enemigos, el gobierno y demás, sin embargo nunca lo escuchó.

Agregó que a sus 16 años, tras la muerte de su padre, Pablo Escobar, amenazó de muerte a todo el país, y tres minutos después pidió perdón, fue en ese momento que recordó ser un Hijo Pacifista y decidió no seguir los pasos de su padre.

"Fui testigo de mucha violencia, de ninguna manera - viendo esa cantidad de sangre - me hubiera atrevido a repetir la historia; creo que tiene mucho que ver el amor con el que me crió mi familia, el amor de mi madre y los valores que me inculcó mi padre, a pesar de que no los practicaba fuera de casa; creo que hizo un esfuerzo por cumplir su rol de papá dentro de sus posibilidades" explicó Sebastián Marroquín.

Agregó que la intención de compartir la historia personal y familiar con una trascendencia nacional e internacional, es no repetir la historia como sociedad, país y familia, es brindar una platica de paz que invite a la reflexión.

"Queremos que conozcan mi historia de vida y la de mi padre, y las consecuencias que hasta hoy en día seguimos pagando ante la sociedad por su actitud violenta" concluyó Marroquín.