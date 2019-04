Redes sociales: Las armas del crimen

Sentarse detrás de un ordenador podría no ser tan inofensivo como muchos pensarían. En los últimos años, la vulnerabilidad de los usuarios de internet ha ido en aumento, particularmente por la expansión de las redes sociales, las cuales hoy son parte integral de las vidas de muchas personas, para bien o para mal.

En la actualidad, el social networking consume alrededor de 30% del tiempo dedicado a internet y sitios como Facebook han dejado atrás la barrera de los 2 mil millones de usuarios al mes.

Pero así como estas plataformas han alterado la forma en que interactúan los individuos, también la delincuencia se sirve de ello, y ha encontrado en las redes sociales una mina dorada para perpetrar nuevos delitos o expandir sus actividades. Por su carácter altamente destructivo, a los servicios de inteligencia les alarma la forma como estos instrumentos han afectado la lucha contra los grupos yihadistas y de ultraderecha.

De acuerdo con Europol, sitios como YouTube, WhatsApp y Facebook se han convertido en herramientas empleadas por grupos terroristas para llegar a nuevas audiencias en los países de la Unión Europea (UE), con fines de reclutamiento, radicalización, financiamiento y diseminación de técnicas para la fabricación de explosivos caseros y la ejecución de atentados.

En 2017 fueron identificadas más de 150 plataformas con nexos terroristas, algunas asociadas a las divisiones cibernéticas del Estado Islámico, Al-Qaeda y la Organización para Liberalización del Levante. Como resultado de la presión gubernamental y una serie de denuncias desencadenadas por diversos escándalos, como fue la transmisión en vivo por Facebook del tiroteo en Nueva Zelanda, que dejó al menos 50 muertos, es más difícil divulgar contenido violento y en inglés; no obstante, las agrupaciones están recurriendo a lenguas alternas y a la divulgación de propaganda enmascarada en proyectos sociales, sermones religiosos y poemas.

Igualmente las redes sociales han dado una nueva dimensión al problema de la explotación infantil. "Los niños tienen cada vez más acceso a internet y usan las redes sociales a edad cada vez más temprana, lo que ha resultado en un aumento del número de casos de extorsión y coerción sexual en línea", detalla Europol en su más reciente Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Cibernética. En 2017, los miembros de la UE reportaron un aumento de 60% de la distribución de material sexual infantil online.

Los criminales de cuello blanco también están explotando estos sitios para reclutar "mulas" y lavar dinero sucio. Las víctimas suelen ser desempleados, estudiantes, migrantes recién llegados y personas en aprietos económicos, principalmente de entre 18 y 34 años. Por lo regular son contactados a través de mensajes que aparentan ofertas de trabajo; y los remitentes se presentan como supuestos agentes de transferencias monetarias.

El negocio promete ser sencillo, una comisión a cambio de un clic, es decir, de realizar una transferencia de dinero, por lo regular a otro país. La magnitud del problema quedó al descubierto en noviembre pasado, cuando una operación que involucró a 20 países y la Federación Europea Bancaria se tradujo en la identificación de mil 504 mulas, el arresto de 168 personas y la ubicación de 26 mil 376 transacciones fraudulentas. Las plataformas de socialización son igualmente un nicho para la venta de artículos pirata, desde prendas de vestir y fármacos, hasta electrónicos y joyería. Las redes ofrecen un mayor alcance de clientes.

La operación encabezada por la Guardia di Finanza de Italia y, que resultó en el cierre de mil cuentas digitales en mayo pasado, exhibió el modus operandi: los vendedores anuncian sus mercancías y precios a través de sus actividades en redes sociales y una vez que encuentran cliente, recurren a otro nombre y a otros canales de comunicación, como vía telefónica o mensaje de texto.

Los traficantes de personas usan tácticas semejantes. Para atraer clientes potenciales, llegan a ofrecer descuentos, cuando son familias, o paquetes que incluyen el viaje y documentos de identidad fraudulentos. Europol brindó asistencia en 700 casos relacionados con redes sociales y tráfico de migrantes en 2017.

El resto del ecosistema delictivo lo componen, entre otros, las "estafas amorosas", que consisten en ganar la confianza de la víctima para después pedir dinero, regalos o datos; y los robos a casa habitación a partir de la divulgación de ubicación geográfica en tiempo real. Asimismo, las redes son una ventana de oportunidad para el robo de identidad, a través de programas maliciosos o del phishing, mensajes fraudulentos dirigidos a engañar a los destinatarios para que compartan su información personal, financiera o de seguridad. Este último dossier es altamente lucrativo, debido a que la información sustraída ilícitamente es revendida en el mercado negro.

A la lista se suman además las "estafas de inversión", las cuales tienen como punto de partida oportunidades de inversión lucrativa en acciones, bonos, criptomonedas, metales raros, inversiones en el extranjero o energía alternativa. El Center for Strategic and International Studies estimó el impacto de la ciberdelincuencia a nivel mundial en aproximadamente 600 mil millones de dólares en 2018, por encima de los 445 mil millones en 2014. La Comisión Europea sostiene que los daños económicos en la Unión Europea se han multiplicado por cinco en los últimos cuatro años.

Facebook tiene un valor de 480 mil millones de dólares gracias a sus 1.52 mil millones de usuarios activos que se conectan diariamente en todo el mundo.

La red social de Mark Zuckerberg tuvo ingresos por 55 mil 838 millones de dólares el año pasado, de los cuales 93 % son resultado de la publicidad móvil, según su reporte al cuarto trimestre de 2018.

La empresa estima que cuenta con 2.7 mil millones de usuarios de Facebook, Instagram, WhatsApp o Messenger y más de 2 mil millones de personas usan al menos uno de los servicios de la familia en promedio cada día. A nivel global, Facebook cuenta con 67.4 % del mercado de las redes sociales, y en México, 78.25 %, de acuerdo con cifras de Statcounter. Twitter tiene 49 % de los usuarios mexicanos de internet y Snapchat suma 27 %.

Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit (CIU), destacó que el valor de redes como Facebook radica en la inmediatez. "Facebook tiene el beneficio de haber sido la primera y ya está bien establecida", comentó.

Por otra parte, existe el costo de oportunidad: "En qué costo incurres por no estar en cierta red; antes si alguien de bajo poder adquisitivo no tenía un celular no le importaba porque su núcleo tampoco tenía uno, pero ahora todos tienen smartphones. El costo de oportunidad de no estar se ha elevado mucho, hoy no se puede dar el lujo de no estar en ciertas redes", destacó el directivo de The CIU.

El caso de Facebook y su modelo de negocio es más acertado que el de otras redes sociales porque en Twitter u otras redes la monetización y el retorno de inversión no queda tan claro como la red de Zuckerberg, explicó Piedras.

Las empresas se han dado cuenta de que los usuarios y el mercado están en Facebook e incluso algunas firmas no tienen páginas web, pues usan Facebook, "por casualidad o [porque] afortunadamente Facebook cubre esa necesidad sin tener que contratar un servicio adicional".

Sin embargo, Piedras destacó que se habla de si las redes sociales deben o no ser reguladas, de si deben tener algún tipo de intervención.

"Con casos como el [ataque en las mezquitas] de Nueva Zelanda se puede ver que no se puede dejar internet tan libre, hay casos como seguridad nacional, soberanía y salud pública, donde las afectaciones pueden ser muy grandes".