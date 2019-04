Lagunero estrena corto en Plaza Mayor

En torno al sentimiento universal de la amistad, el actor y productor, originario de la Comarca, Iván Carrum emprendió la difícil misión de plasmar un mensaje a través de la creación audiovisual, práctica que en México se vuelve casi suicida, pero nunca imposible.

De este esfuerzo culminó el cortometraje 'Y yo a ti', con el cual regresa a Torreón para presentarlo en la explanada de la Plaza Mayor dentro de las actividades de Cine en tu Plaza del Instituto Municipal de Cultura y Educación (IMCE), este miércoles en punto de las 08:00 de la noche.

"Fue un proceso de tocar puertas, pero primero me basé en la idea de un cortometraje del mismo nombre del venezolano Oliver Rondón, y luego contacté al director Gabriel Marquina para que me ayudara a montarlo junto al director de fotografía Ricardo de la Paz", explica Carrum, quien comenzó la preproducción desde finales del 2017.

En cuanto a la historia, el productor narra que se trata de dos amigos que se han alejado, y uno de ellos comienza a extrañar al otro, situación que plantea un escenario de cariño y correspondencia entre dos hombres.

El equipo de producción del cortometraje se basó en gente de Cuernavaca, quienes colaboraron con la casa productora Luna Azul, entre ellos Marcos Mendoza y Luis Araujo, talento como el de Danna Ángeles en maquillaje, entre otros jóvenes.

Carrum recuerda que la idea de producir su corto surgió mientras trabajaba como actor en la película de terror "La niña", en Cuernavaca, en este proceso conoció al director de fotografía Ricardo de la Paz y comienza a rumiar en la idea de evocar el corto homónimo venezolano a la realidad mexicana, abordando indirectamente al mismo tiempo el elemento de la homosexualidad.

Agregó que se comunicó con el responsable del corto original, pero mantuvo estrecha comunicación con quien es su contraparte en Venezuela, "inclusive estábamos en pláticas para ver si venía, pero debido a la situación en su país esto ya fue complicado", apuntó.

"Posteriormente en febrero conocí a mi coprotagonista Kalil Valladares y la verdad es que hizo un excelente trabajo en su casting. En el corto nada más actuamos los dos y empezamos a coordinar todos los ensayos hasta que en julio comenzamos la grabación".

Luego de envolver el trabajo en el set, el material duró en posproducción hasta noviembre, sin embargo, Carrum explicó que en este tiempo realizaron la búsqueda de música y sonidos ambientales, todo con un presupuesto directo del esfuerzo del lagunero.

Debido a la temática de este trabajo, no solo en el tratamiento de los elementos sobre homosexualidad, el productor adelantó que el corto se reviste de testimoniales sobre la pérdida y el sentimiento de anhelo por otra persona, independientemente de cuál sea su preferencia sexual.

Una vez terminado, Carrum volvió a tocar puertas. "Lo hice primero en Cuernavaca y Morelos, busqué que el corto fuera proyectado, por lo que fue estrenado el 19 de enero en un cine local ante un lleno total.

Debido a la sensibilidad de su material, compartió que varias personas de todas las edades y géneros se acercaron con él para darle a conocer lo que sintieron.

Después de la noche de estreno el lagunero asistió a Indautor para registrar los derechos del material y así compartirlo a través del festival independiente de circuitos de cine, de los cuales adelantó que ya recibió respuesta en cuatro hasta el momento, uno de ellos en Estados Unidos.

Debido a este proceso de registro, 'Y yo a ti' se ha mantenido lejos de las redes sociales para evitar que afecte su selección.

En cuanto al trabajo detrás y frente de las cámaras, el artista dio a conocer que no fue fácil, sin embargo, sí fue satisfactorio.

"Me inicio como productor en un documental que grabé para mi mamá, en el cual reflejé lo que es la lucha contra el cáncer, pero no desde la perspectiva fatal con el que siempre es abordado".

Luego de la privada proyección de este material y de incluir testimonios de 54 mujeres, Carrum comprendió el alcance que puede lograr al reflejar la naturaleza humana.

"Lo más importante es lo positivo que se puede lograr, siempre he pensado que el que no vive para servir, no sirve", declaró.

En cuanto a su estreno en Torreón, el lagunero realizó contactos con el activista Arturo Junior para integrarlo a su actividad de inclusión Charlas sin Etiquetas, pero por detalles técnicos tuvo que esperar a ser parte de Cine en tu Plaza, gestionado por Brayan Simental.

En este acercamiento, el también actor destacó la labor en torno al séptimo arte que se lleva a cabo en La Laguna, quien además recordó que ha sido habitante de los sets de grabación desde que era pequeño en Cuernavaca, cuando gracias a sus abuelos fue extra en la película de Harrison Ford "Clear and Present Danger" (Peligro Inminente, 1994).

Luego terminó la carrera en el Centro de Formación para Actores de Tv Azteca, para ser parte de numerosas producciones tanto en cine como en televisión, abordando ahora la labor de proyectar en México su propia producción independiente.