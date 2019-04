Hay inconsistencias en 8 de 15 procesos evaluados

La Auditoría Superior del Estado de Coahuila señaló inconsistencias en ocho de quince procesos evaluados en el Informe de Evaluación del Proceso Presupuestal 2019 correspondiente al municipio de Torreón, además de que aparecen semáforos en rojo en los rubros de participaciones y servicios personales.

Con base en la documentación presentada por el Municipio al requerimiento de información emitido por dicho ente fiscalizador por medio del oficio respuesta número TMT/047/2019 se pudo analizar que la presupuestación de egresos del Ayuntamiento asciende a 2 mil 395 millones 905 mil 147 pesos de manera que se observa que el gasto corriente presupuestado para 2019 es de 73.3 por ciento mientras que el rubro de inversión pública representa apenas el 8.1 por ciento del total de egresos.

Además de que no presentaron la documentación soporte del presupuesto de egresos aprobado, registrado en las clasificaciones presupuestarias: Administrativa, tipo de gasto y funcional del gasto.

La Auditoría detalla que el monto total correspondiente al Presupuesto de Ingresos estimado y plasmado en el Estado Analítico de Ingresos por Rubro de Ingresos es de 2 mil 395 millones 905 mil 147 pesos mientras que el Presupuesto de Ingresos aprobado refleja un total de 2 mil 451 millones 166 mil 275 pesos, de tal forma que existe una diferencia neta de 55 millones 261 mil 128 pesos.

También se detectaron diferencias por un importe de 278 millones 880 mil 618.57 pesos entre los conceptos que integran el presupuesto de egresos aprobado; es decir, estas diferencias no impactan en el total de egresos, pero sí en el detalle de las clasificaciones que conforman el egreso.

Las observaciones de la Auditoría Superior del Estado fueron expuestas ayer por ediles de la fracción del PRI del Cabildo de Torreón: Alfredo Mafud Kaim, José Antonio Gutiérrez Jardón, Isis Cepeda Villarreal y Dulce Pereda Ezquerra.

"Solamente reafirmar lo que hemos estado señalando desde el inicio de la administración, una falta completa de planeación en cuanto a los recursos de Torreón. A través de la ASE estuvimos analizando los documentos que enviaron", expuso la síndica de Vigilancia, Dulce Pereda.

En el Informe, y como Resultado del Cumplimiento, Torreón obtuvo el 47 por ciento tomando en cuenta los procedimientos relacionados con el registro y aprobación del presupuesto con base en los clasificadores emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable que son: Rubros de Ingreso (CRI); Administrativo (por Unidad Administrativa) (CA); Tipo de Gasto (CTG); Objeto del Gasto (COG) y Funcional del Gasto (CFG).

También se incluye la congruencia entre la documentación soporte y la información reflejada en los estados analíticos presupuestarios.

La Auditoría expone que no hubo congruencia en el CRI, no hubo congruencia y documentación en CA, no hubo congruencia y documentación en CTG; no hubo congruencia en COG, y no hubo documentación ni congruencia en CFG.

La bancada del PRI dijo que estas inconsistencias se verán reflejadas en la auditoría de 2020 y aseguraron que desde el pasado mes de marzo y derivado de lo anteriormente expuesto, exhortaron al tesorero municipal, Jaime Hernán Sirgo Ortiz para que en el corto plazo presente una modificación presupuestal en el Capítulo de Servicios Personales a fin de que se ajuste dicho presupuesto.

Señalamientos

Revisan inconsistencias detectadas por la ASE.

*En el Informe, Torreón ocupó el lugar 8 de 35.

*De los 15 procedimientos a revisar, se obtuvieron siete correctos.

*Hubo semáforos en rojo en los rubros de participaciones y servicios personales.

*Los apartados que aparecieron en verde fueron ADEFAS (Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores), balance presupuestario y gasto en Comunicación Social.