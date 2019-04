Alcaldes recurren al endeudamiento

La mayor parte de los recursos públicos son administrados por los Gobiernos federal y estatales, dejando a los municipios montos limitados para obra pública. Ante ello, no completan para responder a todos los requerimientos que tienen los habitantes de las distintas regiones.

Para poder avanzar, en muchas ocasiones se recurre al endeudamiento y hay casos en los que, administración tras administración, se van adquiriendo deudas que comprometen los recursos futuros.

Como ejemplo, el municipio de Nuevo Ideal -que a decir de su alcalde, Gerardo Galaviz Martínez, es uno de los menos endeudados del estado- arrastra deudas desde el año 2007.

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, Pablo Cesar Aguilar Palacio, reconoció que a últimas fechas hubo acercamiento de alcaldes de municipios como Pueblo Nuevo y Nombre de Dios que buscan la autorización para modificar sus leyes de ingresos 2019.

El motivo: buscan acceder a más recursos, vía crédito, para la realización de obra pública en el primer caso y para la compra de luminarias en el segundo.

"Hay algunas situaciones que se han presentado, están en análisis algunos Ayuntamientos que solicitaron alguna situación de este tipo de préstamos, pero todavía no se determina, se está pidiendo también el punto de vista de la Entidad de Auditoría y de Finanzas, para no ser irresponsables en la aprobación de un recurso que al final del día no vaya a parar adonde debe ser", señaló.

Y dijo que se está a la espera de los expedientes para determinar si es procedente la autorización o no.