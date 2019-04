'No hay reserva para que mando de GN sea militar'

No hay ninguna restricción constitucional para que el jefe de la Guardia Nacional sea un militar en activo o en retiro, respondió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, a las organizaciones sociales que cuestionan que el mando vaya a ser un militar en activo, como la anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En términos estrictamente constitucionales, no hay ninguna restricción para que el Presidente de la República pueda nombrar a un civil, pero tampoco hay restricción alguna para que pueda la Guardia ser encabezada por un militar activo o retirado, por un hombre por una mujer, por un policía de carrera", afirmó.

Entrevistado después de presentar el plan "Carreteras Seguras" contra el robo al transporte de carga, Durazo Montaño consideró que las Organizaciones No Gubernamental (ONG) realizan planteamientos anticipados en virtud de que no hay ningún impedimento legal para que el jefe de la Guardia Nacional sea un militar o un civil.

"No hay absolutamente ninguna restricción, no obstante que no la hay yo también podría hablar de un cuestionamiento anticipado de las organizaciones de la sociedad civil y de una preocupación todavía infundada", enfatizó.

Pidió a las organizaciones sociales dejar correr los tiempos. "Que se cubran los plazos, que saquemos adelante las leyes secundarias, que es un paquete legislativo integrado por cuatro iniciativas, que esperamos presentar en el transcurso de la semana, y que una vez aprobadas esas iniciativas pasemos a la siguiente etapa de la designación de quiénes serán los responsables de conducir la Guardia Nacional".

El mando afirmó que el jefe de la Guardia Nacional será, independientemente de su condición cívica, una persona con gran experiencia en materia de seguridad, en tareas operativas y con una formación suficiente como mando policial o como mando militar.

"Nunca utilizaremos la fuerza pública para reprimir, el ejercicio de la fuerza pública estará apegado invariablemente a un profundo respeto a los derechos humanos, que será el eje de la formación educativa que tendrán los futuros integrantes de la Guardia Nacional", comentó.