No es definitiva sentencia de candidatura: Tribunal

Así lo advirtió el magistrado presidente de dicho tribunal, Javier Mier Mier, quien refirió que los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática todavía tienen la posibilidad de interponer un medio de impugnación ante la Sala Regional Guadalajara del Poder Judicial de la Federación, para lo cual tienen un plazo de cuatro días, ya que la sentencia emitida por el Tribunal estatal no les favoreció.

En este sentido, explicó que el IEPC como autoridad responsable no tiene el derecho a impugnar la sentencia, por lo que debe limitarse a acatar el resolutivo que emitió el Tribunal Electoral el pasado sábado en el sentido de garantizar el registro de los candidatos comunes de los tres partidos en mención.

No obstante, reconoció que se tiene otra alternativa para quienes no estén conformes con la resolución del tribunal. "Todavía nuestra sentencia no es firme y no es definitiva porque existe la posibilidad de que puedan impugnar ante la Sala Regional Guadalajara", reiteró en entrevista.