Acusan trato desigual para región Laguna

Consideran que no hay un trato equitativo para La Laguna por parte del gobierno del estado de Durango, esto en relación a la atención que recibe la capital.

"Vemos que La Laguna sigue mal atendida por parte de los secretarios de estado", dijo Gerardo Ibarra Rodríguez, presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia en Gómez Palacio.

Dijo que durante la campaña del actual gobernador, José Rosas Aispuro Torres, se dijo que los funcionarios estarían la mitad del tiempo en La Laguna de Durango, a fin de que esta zona fuera atendida como lo merece, dada la importancia de esta región.

Como ejemplo, el empresario citó el caso de Obras Públicas, que de no ser por el presupuesto que existe para la Zona Metropolitana, prácticamente no existiría presencia alguna del estado en este tema.

"Quisiéramos que los secretarios del estado se pasaran el 50 por ciento del tiempo en La Laguna, como que fueron compromisos de campaña el decir que nos iban a atender como realmente era justo que nos atendieran", explicó el empresario, "vemos que hay secretarios a los que prácticamente ni siquiera los conocemos, o vienen de entrada por salida".

Ibarra Rodríguez consideró necesario que las distintas áreas de la administración estatal trabajen en proyectos en beneficio de la región, así como la designación de una partida en el Presupuesto de Egresos en temas que conlleven mejoras para esta zona.

"Que se destinen recursos federales también a La Laguna, quisiéramos que todos los funcionarios de primer nivel realmente estuvieran conscientes de que la región requiere de su presencia, los presupuestos de esas Secretarías, que ejerzan con el 50 por ciento que corresponde a La Laguna", expresó.

Ibarra Rodríguez dijo que el gobernador ha ofrecido apoyo a los empresarios y organismos, sin embargo, indicó que sus secretarios sólo piensan en Durango capital.

"De Obras Públicas no hemos visto casi nada, de no ser por el presupuesto de la Zona Metropolitana, también requerimos mucho que la Secretaría de Seguridad Pública se haga presente, que la Fiscalía General del estado se haga presente, que la autoridad tenga contacto con la sociedad, en el aspecto de seguridad en La Laguna, y no solamente a través de sus mismos funcionarios", dijo.

Ha sido un reclamo histórico la falta de atención para la Comarca Lagunera de Durango con respecto a la capital del estado, por parte de los gobiernos estatales.

Entre los laguneros hay gran inconformidad, en este sentido, debido a la importancia que tiene esta región, en términos productivos, de generación de impuestos, Producto Interno Bruto para el estado, etc.

Los empresarios han demandado en distintas ocasiones que haya más obras de infraestructura en la región y que se cuente con una mayor atención.

En este contexto, el presidente de la Mesa de Seguridad y Justicia de La Laguna de Durango, indicó que se requiere de mayor cercanía de parte de los secretarios estatales, pues aún cuando el gobernador sí contempla a la región en sus giras con cierta regularidad, los funcionarios tienen pocas reuniones con la iniciativa privada o las organizaciones de la sociedad civil.

Empresarios gomezpalatinos han manifestado incluso que esperan que el gobierno estatal cumpla con su promesa de construir un parque industrial en esta ciudad, pues la falta de un nuevo espacio para la instalación de factorías es precisamente lo que ha detenido el desarrollo económico de la Comarca Lagunera.