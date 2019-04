Denuncian presunta negligencia médica en el IMSS

Karina Pichardo denunció presunta negligencia médica en la clínica número 16 del Seguro Social. Asegura que aunque su bebé estaba viva le provocaron un aborto, pues con 6 meses de embarazo se le reventó la fuente y cuando llegó al hospital para que la auxiliaran, los doctores le dijeron que no sobreviviría y optaron por "sacarla".

La mujer comenta que durante todo el tiempo que la tuvieron en espera ella insistía a los doctores que sentía que el bebé se movía en su vientre y que sentía también los latidos, con la esperanza de que le ayudarán a parir y agotar todas las posibilidades para que sobreviviera, pero no fue así.

Comenta que fue el martes 26 de marzo cuando acudió al nosocomio, alrededor de las 2 de la tarde luego de que se le "reventó" la fuente. Al llegar a urgencias, después de aproximadamente media hora de espera, un ginecólogo la revisó y le dijo que ya no podían hacer nada, "que si la sacaban de todos modos no iba a vivir mucho tiempo, así que era mejor que la aventara".

Dice que le dieron el pase al área de Tococirugía, en donde la mantuvieron en una silla hasta esperar que arrojara totalmente el líquido, pero repite que en todo momento les dijo que ella sentía que el "producto" se movía y la respuesta fue que eso era normal.

Pasó aproximadamente 10 horas en una silla. Comenta que los médicos acudían a ponerle suero o extraer sangre.

Cuando por fin se desocupó una cama, le dijeron que se recostara, le dieron una pastilla y unos óvulos y le dijeron que "hiciera la lucha de pujar". Asegura que cuando sintió que el bebé estaba afuera de ella seguía sintiendo que se movía, que no estaba muerta.

"Le dije a uno de los que estaba ahí, que sentía que el niño se estaba moviendo, que sentía los latidos y me dijo que eso era normal".

Karla menciona que luego la metieron al quirófano y le practicaron un legrado; "me la sacaron y no me lo enseñaron, yo no supe si era niño o niña y una enfermera me preguntó que qué iba a hacer con los pedacitos y le dije no sabía, que necesitaba hablar con mi esposo. Ella me dijo que tenía que decirle ya, y le volví a decir que no podía tomar una decisión hasta que viera a mi esposo".

Menciona que aproximadamente a las 3 de la mañana del miércoles la dejaron en sala de recuperación, pues no había camas para pasarla a "piso" sin que su familia tuviera noticias de ella. Fue hasta el jueves que la pasaron a un cuarto y su familia pudo verla.

La mujer asegura que los médicos le sugirieron dejar el "feto" en el hospital, pero su esposo se negó y contrató los servicios de una funeraria. Mediante unas fotos que le tomaron fue como se dio cuenta que era una mujer y que no estaba en pedazos, como le habían dicho; su cuerpo estaba completo.

Por todo lo ocurrido, acompañada por su familia, Karla decidió presentar una queja en la dirección del hospital, así como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el hospital se les dijo que tenían un mes para realizar una investigación, pero el delegado habló con ellos, que en todo caso lo que se investigaría sería la falta de comunicación por parte del persona médico, al ser "tantos doctores los que revisaban a los pacientes".

Detalles

Karla presentó una queja en la Dirección de la Clínica 16 y en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

*Asegura que fue víctima de negligencia médica.

*Considera que debieron agotar todas las posibilidades para que su bebé naciera, pero no lo hicieron.

*Agrega que no tuvo contacto con su familia hasta dos días después.