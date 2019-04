Buscan ordenar títulos de agua

La ausencia de controles de títulos de concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales y subterráneas ha contribuido a la sobreexplotación de los recursos hídricos, particularmente en el norte del país.

Lo anterior lo manifestó al diario Reforma Blanca Jiménez Cisneros, directora general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien adelantó algunas acciones que el organismo adoptará al respecto.

El gobierno federal pretende enfrentar el desorden, la burocracia y la corrupción que han prevalecido hasta ahora en el otorgamiento de títulos. Una de las herramientas que implementarán para transparentar y acotar esto, es la plataforma digital Conagua en Línea.

En dicha plataforma se podrá conocer la disponibilidad de líquido en la zona de la concesión y el nombre del funcionario que evaluó el expediente y lo autorizó.

"(El proyecto) nace de muchas quejas que hay sobre la concesión de agua, en parte porque no hay controles. El norte del país tiene un problema de 'sobreconcesiones' y cuando hay una se suben los precios de los intercambios de los derechos de agua, que no es un mercado negro porque está permitido por la ley, pero se crea el mercado del agua y no se regula", declaró Jiménez Cisneros.

En México, al menos 108 cuencas del país padecen déficit y 115 acuíferos están sobreexplotados, según datos de la Conagua.

El mayor volumen de agua concesionado es para uso agrícola, que representa el 76.04 por ciento, le sigue el abastecimiento público, con 14.38 por ciento, la industria ocupa el 4.8 por ciento y las centrales hidroeléctricas registran el 4.7 por ciento.

En el modelo actual para las concesiones, el usuario ingresa su solicitud en las oficinas de Conagua y puede tardar hasta un año en obtener una respuesta sin que exista un control acerca del responsable de resolver la gestión.

Con Conagua en Línea, que estaría lista en los siguientes tres meses, el usuario podrá ingresar su trámite de concesión y en cuestión de segundos recibirá una notificación acerca de la disponibilidad hídrica en la región que solicita.

"Con esto también vamos a saber el día que ingresa la solicitud, cómo se llama el técnico que la recibió, por qué no ha contestado el técnico, quién revisó la solicitud, entre otros aspectos", agregó la funcionaria.