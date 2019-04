Siempre es un honor estar en Torreón: Lupita D'Alessio

"La Leona Dormida" despertó y esta vez rugió como nunca. La cantante Lupita D´Alessio se presentó anoche en el renovado Poliforum de la Feria de Torreón ante un público entregado que coreó cada una de las canciones que entonó.

Con su voz y el temperamento que le caracteriza al interpretar sus clásicos musicales, complació a aproximadamente dos mil habitantes de la región durante el espectáculo correspondiente a la gira Yo sigo aquí.

Al sitio, cuya nueva fachada se asimila a las de ciertos centros capitalinos de la CDMX, llegaron fans, en su mayoría contemporáneos de la artista, aunque también se dieron cita algunos jóvenes, quienes heredaron el gusto por "La leona dormida" de sus padres.

"Que por qué me gusta Lupita a mis 25 años, pues porque mi mamá siempre ponía sus discos así que me hice fan de ella y aquí estamos hoy -ayer- para verla en vivo", comentó la chica Salma Rivera a El Siglo de Torreón.

Los espectadores poco a poco tomaban sus lugares. Mientras esperaban a la intérprete degustaban bebidas y diversos snacks preparados para la ocasión.

La madre de Ernesto, César y Jorge D´Alessio, arribó al escenario a las 21:45 horas con un elegante atuendo de dos piezas color rojo.

Con Cóncavo y convexo, Hazme olvidarlo y Aquí estoy yo, la ganadora del Festival OTI nacional de 1978 comenzó el espectáculo. Los gritos eufóricos no se hicieron esperar.

"Gracias por su amor, siempre es un honor estar en Torreón", exclamó Lupita a los espectadores. Algunos le respondieron con expresiones como, "Te amo Lupita" y "Guapa".

La cantante trajo del pasado dos de sus grandes éxitos, Ni guerra ni paz y Leona dormida, temas que se apoderaron de los primeros lugares de popularidad en 1986 y 1994, respectivamente.

El público, emocionado, no dejaba de ver a Lupita. Ella se dejaba querer mientras constataba su gran dominio del escenario.

No preguntes con quién, Que no me doy cuenta y Qué ganas de no verte nunca más; fueron las siguientes melodías que D'Alessio entregó, la última fue una de las más ovacionadas de la noche.

D'Alessio interpretó un popurrí que estremeció a sus fans, y cómo no si lo integró de los clásicos Punto y coma, La diferencia, Lo siento mi amor, Vieras cuántas ganas tengo, Como tú, Te estás pasando, entre otros.

Lupita D'Alessio ofreció a la audiencia una noche memorable en lo que no faltaron las melodías Acaríciame, Mentiras y por supuesto Mudanzas.

Una noche para recordar

Se presentó Lupita D'Alessio en Torreón

-Tres coristas y 10 músicos acompañaron a Lupita.

-La producción contó con un novedoso juego de luces y una gran pantalla.

-Entre el público se encontraban el comediante Rogelio Ramos, el alcalde Jorge Zermeño y su esposa Astrid Casale.

-La artista dijo al respetable que su voz no se encontraba al 100 por ciento porque había dormido muy poco ya que tuvo que tomar un vuelo muy largo para poder llegar a Torreón.

-La intérprete no sólo cantó, también bailó para deleite de la audiencia.