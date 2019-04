La violencia no los mató, los obligó a quitarse la vida

El suicidio y la violencia van de la mano. De acuerdo con cifras oficiales, en seis años más de 37 mil personas se quitaron la vida en el país, de estos actos, 59 % se cometió en estados con alto índice delictivo.

Las cifras no mienten, "la normalización de la violencia" influye en adicciones y suicidios, señala el doctor y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología A.C., Alejandro Águila Tejeda.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), entre enero de 2012 y diciembre de 2017, un total de 37 mil 150 personas se suicidaron en México, es decir, en promedio 17 al día.

En una revisión se detectó que en dicho periodo de tiempo más de la mitad de los casos de suicidio en el país (21 mil 757) se concentraron en una decena de entidades. Encabeza la lista el Estado de México, con 3 mil 704 casos; Jalisco, con 3 mil 275; Guanajuato, con 2 mil 530; Ciudad de México, con 2 mil 333 y Chihuahua, con 2 mil 165.

Asimismo, en sexto lugar se ubica Chiapas, con mil 675 casos; Veracruz, con mil 649; Puebla, con mil 529; Nuevo León, con mil 509 y Sonora, con mil 388. Del listado, en seis existe una elevada incidencia de delitos de alto impacto.

Tras explorar las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se detectó que de enero de 2012 a diciembre de 2017 las entidades más violentas -en las que se registraron más homicidios dolosos, secuestros y extorsiones- coincidieron con las que tuvieron el mayor número de hombres y mujeres que decidieron ponerle fin a su vida.

Los estados en los que se registró esta incidencia fueron: el Estado de México, con 19 mil 715 delitos de alto impacto; Guerrero, con 14 mil 138; Jalisco, con 10 mil 935; Ciudad de México, con 10 mil 20 y Chihuahua, con 8 mil 804 crímenes.

Asimismo, está Veracruz, con 8 mil 798; Baja California, con 7 mil 964; Nuevo León, con 7 mil 320; Michoacán, con 7 mil 286 y Sinaloa, donde se contabilizaron 6 mil 955 delitos.

Aunque Guanajuato, Puebla y Sonora no entran en la lista de los 10 estados más violentos, se encontró un crecimiento en el número de incidencias delictivas, el cual coincidió con el incremento de suicidios en cada una de estas entidades.

Por otro lado, en algunos estados, sobre todo del sur, la escalada en suicidios encendió los focos rojos, aunque no entran entre los primeros 10, su número se considera alto en relación a su baja población.

Este es el caso de Yucatán, donde entre enero de 2012 y diciembre de 2017, 113 personas se quitaron la vida; Aguascalientes presentó 728 casos; Campeche, 478; Coahuila, mil 51; Querétaro, 656 y Quintana Roo registró 799 casos.

El doctor Alejandro Águila Tejeda es claro: la normalización de la violencia ha lacerado a hombres y mujeres no sólo en espacios públicos, sino también en la intimidad. No hace falta un delito para arrancarle la vida a alguien.

"La normalización de la violencia, amenazas, muertes y persecuciones han tenido influencia y han propiciado las adicciones y los suicidios", detalla el especialista.

En el caso de Chihuahua, que actualmente ocupa el quinto lugar en violencia y suicidios, Águila Tejeda explica que, por ejemplo, Ciudad Juárez, al ser una ciudad fronteriza y vía principal para el tráfico de drogas, no sólo tiene una alta incidencia de delitos, sino también de suicidios, por los ambientes hostiles que el crimen organizado ha generado.

Fue considerada la ciudad más violenta del mundo por tres años consecutivos (2008-2010), según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C.

Producto del narcotráfico, esta región se volvió referente en la exportación de estupefacientes, los cuales también llegan a manos de residentes y han generado otras problemáticas.

"Esas mismas organizaciones se encargaron de cobrar derecho de piso a los comerciantes. Hicieron que entre 80% y 90% de los negocios cerraran por no poder pagarles", comenta el doctor Águila.

Además, agrega, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes del país, y como ejemplo están las escuelas de Juárez, en donde de cuatro alumnos, al menos uno tiene o ha tenido ideas suicidas.

En la revisión a los datos del Inegi también se detectó que durante estos seis años, 81% de las personas que lograron suicidarse fueron hombres. Sin embargo, eso no quiere decir que las mujeres no pensaron en terminar con su vida.

De acuerdo con el suicidiólogo, ellas intentan suicidarse con mayor frecuencia que los varones, pero no lo logran debido a que el método que utilizan es menos letal. Mientras los hombres terminan con su vida colgándose de una cuerda o traspasados por una bala, ellas ingieren medicamentos que no siempre cumplen su objetivo.

De acuerdo con las cifras revisadas, 79% de las personas que se suicidaron optaron por el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación; 9%, por disparo de arma de fuego; 8%, por envenenamiento y 4%, por otras vías.

Sobre la edad a la que las personas tienden a recurrir al suicidio, la vocal de la Asociación Mexicana de Suicidología A.C., Luz de Lourdes Eguiluz, comenta que no son sólo los jóvenes quienes optan por este camino, otro sector vulnerable son los adultos mayores. Entre enero de 2012 y diciembre de 2017, 10% de los suicidios fueron de personas de la tercera edad.

Los estados con más suicidios de personas mayores a 60 años durante 2017 fueron: Edoméx, con 37 casos; Jalisco, con 54; Guanajuato, con 21; Ciudad de México, con 33; Chihuahua, con 40; Chiapas, con 24; Veracruz, con 33; Puebla, con 22; Nuevo León, con 34 y Sonora, con 27.

México, sin preparación para frenar el problema

"Después de mi intento de suicidio, fui trasladado a urgencias, me curaron la muñeca y me remitieron a siquiatría del IMSS, ahí solamente me dieron antidepresivos, pero nunca me sentí mejor", explica Gustavo, un joven de 24 años, quien cayó en depresión luego de una separación amorosa, la cual lo llevó a intentar quitarse la vida.

Al narrar su experiencia, recuerda que, tras curarle las heridas, lo trasladaron al área de siquiatría del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde estuvo bajo medicación un par de meses, sin notar mejoría en su ánimo. Fue hasta que platicó su sentir con su madre que le regresaron los ánimos de vivir.

"Las ganas de quitarme la vida continuaron hasta que decidí externar mi sentir con mi familia, dejé de tomar las pastillas y mejoré. No necesitaba medicación, necesitaba que alguien me apoyara", cuenta.

La salud mental en México es un tema descuidado, pues no ha sido una prioridad para el gobierno, así lo aseguran la vocal de la Asociación Mexicana de Suicidología A.C., la doctora Luz de Lourdes Eguiluz Romo, y el director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, Alejandro Águila Tejeda.

Ambos concuerdan en que las instalaciones gubernamentales no tienen la capacidad de atender los suicidios de la manera adecuada. Águila Tejeda resalta que se debe capacitar al personal para atender de la manera correcta a los pacientes.

"Lo mejor sería que los organismos públicos y de bajo costo tuvieran la calidad y eficiencia necesaria para resolver los problemas de salud de los millones de ciudadanos mexicanos", asegura Eguiluz Romo.

Pero las medidas no son sólo de carácter médico, tanto Romo Eguiluz como Águila Tejeda señalan que una medida para disminuir el índice de suicidios en el país es hablar del tema, desestigmatizar y dejar de creer en mitos, que "la gente loca es la que se suicida" y que es algo para "llamar la atención".