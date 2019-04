Esperan padrón de estancias infantiles

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoe) de Durango, está a la espera de que las encargadas de las estancias infantiles entreguen un padrón de los establecimientos cuyos menores no han sido incluidos en el programa federal de ayuda económica, para hacerles efectivo el apoyo que se les prometió.

El titular de la dependencia estatal, Jaime Rivas Loaiza indicó que se han tenido reuniones en cuatro ocasiones con distintos grupos y comisiones representativas de las estancias, y el acuerdo principal fue que ellas entregarían dicha información.

El funcionario argumentó que a esto se debe que todavía no se les haya hecho llegar la ayuda que se les ofreció, como una manera de apoyar su labor sobre todo a quienes han quedado fuera del esquema de apoyos.

"En principio se había dicho que serían 217, últimamente se habla de 147, necesitamos tener esa información cuanto antes para cumplirles", indicó.

Según el titular de la Sedesoe, se ofreció un apoyo único de 10 mil pesos para cada una de las estancias, para que solventaran los compromisos económicos que adquirieron durante los meses de enero y febrero pasados, pero para entregarlo es necesario conocer el último padrón que tienen.

Rivas Loaiza dijo que en algunos casos, los padres de familia cuyos hijos fueron censados por el Gobierno Federal, ya comenzaron a recibir el apoyo económico de 800 pesos mensuales; en este caso, las estancias que los atienden no recibirían el recurso de la Sedesoe.

La restricción en el ofrecimiento parte de que el esquema financiero del Gobierno Estatal es fijo, no se tiene una bolsa adicional "de manera que no podemos absorber tanto gasto porque no hay recurso, pero se podría hacer un esfuerzo extraordinario por única vez".

Una de las propuestas de la Sedesoe ante las representantes de las estancias infantiles, fue que mudaran su esquema al de organizaciones de la sociedad civil para estar en condiciones de acceder a recursos públicos.

Sin embargo, no sería conveniente para estas instituciones, porque deben cumplir con el régimen fiscal.

El titular de Sedesoe reconoció que aun si los padres ya recibieron el apoyo federal, no hay garantía de que lo vayan a entregar a las estancias infantiles para el cuidado de sus hijos, pues el esquema que aplicó la Federación les permite dar ese dinero a algún familiar o bien, destinarlo a otras necesidades.

En días pasados, la Secretaría del Bienestar dio a conocer que supuestamente, se habían detectado a miles de niños "fantasma" en los registros de estancias infantiles de todo el país, pero no se precisaron datos de las mismas y en qué cantidad se habían hecho tales hallazgos.

Las instituciones carecen de dicha información, aunque cuestionan que ese supuesto censo se haya efectuado en un lapso de tan sólo dos semanas en todo el territorio nacional. Se ha dado el caso de que algunos niños ni siquiera fueron incluidos en el registro de la dependencia, por lo que hay incertidumbre sobre si los padres recibirán el apoyo.