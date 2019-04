Denuncian un grave abandono del ISSSTE

Trabajadores del ISSSTE de Torreón afirman que la situación dentro del hospital es "insostenible", ya que la atención que brindan desde hace años a los usuarios es de mala calidad debido a las constantes carencias en medicamentos, instalaciones obsoletas y sobredemanda en toda la región.

De manera "anónima", un grupo de empleados del centro médico se entrevistó con El Siglo de Torreón, lanzaron un llamado a las autoridades estatales y federales para que "tomen cartas urgentes respecto al proyecto del nuevo hospital", además de que aterricen los recursos de este 2019 para poder brindar las atenciones adecuadas y en favor de la "dignidad humana".

"No podemos seguir así, realmente es muy difícil para nosotros ver que tenemos instalaciones que ya no sirven desde hace diez o veinte años, nuestras propias familias vienen a tratarse aquí y vemos que no puede seguir esta situación, no hay un día que pase sin que tengamos que hacerle frente a nuevos problemas, o falla el elevador, o no tienen medicinas, o simplemente los mandamos a consulta fuera de la ciudad, pero como no tienen dinero, pues pierden sus citas... es una desesperación muy grande, ya es urgente que intervenga el gobernador o el señor López Obrador, nos habían prometido un nuevo hospital y pues, nada, aquí sigue la gente batallando", afirma una de las trabajadoras del hospital.

Otro empleado, quien también solicita el anonimato por temor a represalias, asegura que la presión entre los trabajadores va creciendo conforme pasan los meses, esto aunado al hecho de que las últimas inversiones hospitalarias las ha acaparado la región sureste de Coahuila, siendo la Laguna una de las zonas más rezagadas en ese aspecto.

"Muchos compañeros incluso se quieren ir a la huelga, se ha hablado mucho de este tema, de hacer marchas, protestas, ya no sabemos lo que debemos hacer para que nos hagan caso, esto va a estallar muy pronto".

Señaló el empleado que no descartan movilizaciones en las próximas semanas, aunque podrían iniciar con acciones de resistencia sin afectar a los usuarios.

Cabe señalar que el Hospital del ISSSTE de Torreón fue creado en 1963 para atender a unas 30 mil personas, a pesar de que se le han realizado remodelaciones diversas, los usuarios y propios empleados señalan que se trata de acciones "insuficientes", siendo sólo un nuevo hospital el que ayudaría a liberar demanda.