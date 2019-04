Señalan desinterés por centro histórico

Jesús Héctor de la Garza Villarreal, presidente del Consejo Morelos Centro Histórico de Torreón, afirma que las afectaciones por el abandono en el Centro Histórico de la ciudad son "casi irreversibles", culpa de dicha situación al alcalde Jorge Zermeño, con quien ha tenido diversos desencuentros por ese tema.

"Hemos sido muy específicos en lo que se debe de hacer para detonar el comercio en la zona Centro, el licenciado Zermeño nos ha decepcionado mucho porque le hemos señalado esas situaciones, pero se ha negado a tomar en cuenta la opinión de nosotros los empresarios, nosotros que estamos aquí, es una vergüenza la forma en la que se ha administrado el Paseo Morelos y el Centro Histórico, está totalmente abandonado, está solo y sin clientes... Es increíble lo que estamos viendo, en años anteriores se notaba mucha más disponibilidad de la administración municipal, me atrevo a decir que Zermeño es el alcalde que más ha dañado el Centro".

De la Garza dijo que hay al menos ocho edificios importantes y varios corredores del Centro que no están siendo utilizados de manera adecuada desde hace años, pero debido a la "poca disponibilidad de diálogo" del alcalde, las afectaciones en tales puntos podrían ser "irreversibles".

Mencionó los inmuebles ubicados en cruceros como Morelos y Cepeda, Juárez y Rodríguez, el Edificio Marcos, el edificio del actual Banco Scotiabank, Juárez y Zaragoza, el Hotel Salvador, el edificio San Jorge y el Hotel Naves, además de diversos inmuebles abandonados a lo largo de todo el Paseo Morelos.

Precisamente, respecto al Paseo Morelos, el empresario insiste en que se debe de abrirse de manera total a la circulación vehicular, pues se trata de una situación que permitirá aumentar las ventas de los comerciantes tradicionales, pues en actualmente se privilegia solamente a bares y restaurantes de la Plaza Mayor a la calzada Colón.

"Son unos 400 lugares de estacionamiento fácil, lugares para que la gente vaya directamente a comprar en la Morelos, a consumir ahí, ahorita nadie quiere poner sus negocios en el Paseo Morelos porque no hay para estacionarse cerca, porque no se piensa adecuadamente... pero bueno, el licenciado Zermeño no quiere tomar opiniones de la gente, no quiere escuchar nada más en ese asunto, estamos acabados todos".

Cabe señalar que, en marzo pasado, el propio alcalde Jorge Zermeño había respondido en contra de Jesús Héctor de la Garza, a quien cuestionó por los inmuebles de su propiedad en el sector.

"Se queja alguien que tiene un hotel cerrado desde hace mucho tiempo, que tiene un edificio que está en la esquina y tiene más de 50 años abandonado, que tiene otro hotel, el hotel Galicia donde quitamos todos los anuncios que había ahí y ni siquiera han sido para pintar ahí la parte que quitamos los anuncios", señaló en su momento Zermeño.