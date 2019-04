Mando militar en la Guardia Nacional no es burla o un engaño: Segob

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, rechazó que el que la Guardia Nacional tenga un mando militar sea una "burla" o un "engaño", pues argumentó que nuestro país tiene un problema de violencia y seguridad y la administración de Andrés Manuel López Obrador está comprometida, cuando menos a intentar resolverlo, de manera eficiente.

En entrevista en la Cámara de Diputados a donde acudió al foro "Diálogos hacia la igualdad y seguridad de todas", la encargada de la política interior respaldó a este nuevo cuerpo policiaco porque, desde que tiene memoria, no recuerda una reforma constitucional que prácticamente se haya aprobado por unanimidad en el Congreso Nacional y por las 32 entidades federativas.

"No, no es una burla o es un engaño, tenemos un problema de violencia y de seguridad en nuestro país que estamos comprometidos, cuando menos a intentar resolverlo de manera eficiente. Acabo de manifestar que la Guardia Nacional es una reforma constitucional de la que yo no tengo memoria porque fue aprobada en forma unánime por el Congreso Nacional y fue aprobada por las 32 entidades federativas, hasta donde yo recuerdo no hay una sola reforma, en los últimos tiempos, que haya sido aprobada de esta manera", describió Olga Sánchez Cordero.

En la plática, Sánchez Cordero defendió el nombramiento de un militar en activo que tendrá la Guardia Nacional y agregó que la propia Constitución lo establece, que el Presidente de la República determinará quién será el mando.

Agregó que el principal reto de la Guardia Nacional será implantarla en todo el territorio nacional, y mencionó el compromiso que hay de fortalecer las procuradurías locales, así como a las policías municipales y estatales.