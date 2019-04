Hoy es la noche de Lupita

Mark

Torreón

La cantante se presentará a partir de las 21:00 horas como parte de su gira denominada Yo sigo aquí.

Jorge Mata, director general de la empresa Showcase Entretenimiento, dijo a El Siglo de Torreón que la respuesta hacia este primer evento ha sido bastante buena.

"Muchas personas se han sumado a este gran regreso del Poliforum.

La venta de boletos va muy bien, por lo que esperamos un lleno total la noche de este sábado".

Mata externó que en las próximas semanas se anunciarán más eventos, no solo musicales, también de teatro y hasta deportivos.

"Se está alistando una cartelera muy amplia. Vienen eventos que confío gustarán bastante a la audiencia", dijo. El más reciente disco de Lupita, Yo sigo aquí: Zona incluye otros clásicos como Hazme olvidarlo, Todo a pulmón, Debut y despedida, Huele a peligro, Leona dormida y Tú ni te imaginas. Lupita inició su carrera a principios de los años 70.

Su primer gran éxito fue el cover de la canción Italiana Mi corazón es un gitano; a los que continuaron Ya no me vuelvo a enamorar, Si tú ya no me quieres y Ya, ya, ya. Posteriormente grabó un disco con canciones infantiles, destacando primeramente el inolvidable tema de la exitosa telenovela Mundo de juguete y la canción Érase una vez, ambos se volvieron grandes éxitos en su voz.

En esos años, la madre de Ernesto D'Alessio grabó una versión de la canción Juro que nunca volveré, misma que Juan Gabriel había escrito inicialmente para Lucha Villa; esta versión resultó ser uno de sus grandes hits hasta la fecha.

Tiempo después, la carrera de la artista tomó un mayor auge gracias a su participación en el Festival OTI en la Ciudad de México en el año de 1978; del cual resultó ser la ganadora absoluta y por ende la representante de México en el Festival OTI Internacional, que tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Chile el 2 de diciembre de 1978, interpretando la canción Como tú, de Lolita de la Colina.