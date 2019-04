Van 35 quejas en derechos humanos

Las principales quejas por violación a derechos humanos que se presentan en La Laguna de Durango son contra corporaciones policiacas por detenciones arbitrarias, trato cruel e inhumano o degradante, así como incumplir con las formalidades para la emisión de la orden de cateo.

Sara de los Santos Llamas, titular de la Segunda Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango, dijo que en lo que va del año se han recibido 35 quejas en esta oficina, 11 corresponden al mes de enero, 11 a febrero y 13 a marzo.

"El mayor número de quejas que se presentan en la Visitaduría corresponde a corporaciones policiacas, los principales motivos son detenciones arbitrarias, trato cruel e inhumano o degradante, así como incumplir con las formalidades para la emisión de la orden de cateo", comentó.

Dijo que el agraviado presenta una queja, ya sea la propia persona o algún familiar directo que haya conocido los hechos. La queja lleva un procedimiento de recepción, calificación y solicitud de informe a la autoridad a la que presuntamente se le está señalando la violación a derechos humanos.

"En este caso, se inicia un proceso de investigación, se abre el procedimiento de investigación en la queja y, una vez que nosotros hayamos concluido y se encuentren los elementos suficientes para acreditarse una violación a derechos humanos, se inicia un proyecto de recomendación", expuso de los Santos.

Refirió que la Comisión no tiene la facultad para solicitar el despido de algún servidor público sino únicamente de hacer recomendaciones, se realizan los señalamientos sobre las violaciones a derechos humanos que se fueron acreditando y, según el caso en particular, se hacen las propuestas de lo que se podría hacer para que se subsane, se corrija y no se vuelvan a cometer.

"Se le pide a la institución o al servidor público responsable que se le de vista al órgano de control interno para que ellos inicien el procedimiento administrativo correspondiente", dijo.

De los Santos dijo que la cultura de derechos humanos en la región ha incrementado en cuanto a la recepción de las quejas y las solicitudes de información y pláticas, incluso en el uso del departamento de orientaciones jurídicas, lo que indica que la gente conoce más sus derechos y tiene más la necesidad de hacerlos valer y respetar.

"Sin embargo, también es cierto que nos falta mucho, no hemos concluido esa parte todavía, es un punto muy sensible", dijo la funcionaria.