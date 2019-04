Trata de personas, tema central en vía crucis

La trata de personas, en particular la violencia contra las mujeres, será una "parte central" en el vía crucis que presidirá el Papa Francisco en el Coliseo de Roma este Viernes Santo, que tendrá lugar el próximo 19 de abril, informaron fuentes de la sede católica. "El sufrimiento de muchas personas, víctimas de la trata de seres humanos, será una parte central de las meditaciones" en el vía crucis, señaló en un comunicado el director de la Sala de Prensa del Vaticano, Alessandro Gisotti. Asimismo, se informó que la misionera de la Consolata y presidenta de la Asociación "Slaves no more" (No más esclavos), sor Eugenia Bonetti, será la encargada de preparar los textos.

La religiosa, quien trabaja desde hace más de 20 años con jóvenes víctimas de trata, indicó que la asociación "Slaves no more" busca "actuar de un modo más eficaz para prevenir y contrarrestar la violencia contra las mujeres y para combatir el fenómeno de la trata", trabajando en red con otros grupos tanto en Italia como en el extranjero.