Sector automotriz, en manos de Trump

El envío de 2 millones 566 mil autos a Estados Unidos, que representó 74% del total de exportaciones de vehículos ligeros de México en 2018, está en riesgo si se concreta la amenaza de aplicarles un arancel de 25%, señalan especialistas.

Una vez más, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este viernes con imponer aranceles a los autos importados de México si el país no detiene el flujo de migrantes en la frontera sur y el tráfico de drogas.

En su cuenta de Twitter, aseguró que si México no detenía a los migrantes y los deportaba a sus países de origen, Estados Unidos se vería forzado a imponer un arancel de 25% a todos los autos hechos en México y, si no funciona, va a cerrar la frontera.

"Están empezando los tiempos políticos para Trump. No tiene la mayoría en el Congreso, los demócratas claramente no van a aprobar el T-MEC si México no lleva a cabo la reforma laboral, y eso sería una gran derrota para él de cara a las elecciones", explicó Armando Soto, director general de Kaso y Asociados.

"Tiene que presionar y amenazar. La presión cae en el narcotráfico; en la parte migratoria, donde las caravanas se han ido conteniendo, pero mediáticamente juegan un papel muy importante, y en la industria automotriz. Su actuar no es nuevo, está presionando para conseguir una victoria de aquí a las elecciones", agregó.