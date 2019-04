Sin riesgos 'aún' por arsénico en máquinas de agua en Torreón

La Jurisdicción Sanitaria No. VI en la Comarca Lagunera informó hoy viernes que "por el momento" no se han detectado riesgos considerables en las máquinas expendedoras de agua de los diversos sectores de Torreón, señaló la autoridad que en lo que va de 2019 se ha clausurado solamente uno de esos puntos de distribución, pues no cumplía con los requisitos mínimos que marca la ley para su "operación segura".

César del Bosque, titular de la oficina en la región, señaló que se tienen en total 140 máquinas expendedoras de agua de distintas empresas en la ciudad de Torreón, de las cuales se han verificado ya 25 hasta la primera semana de abril, en dichas acciones se revisan las condiciones externas e internas del manejo del agua, así como sus componentes mecánicos. No obstante, la principal acción de verificación consiste en la toma de muestras del líquido que se ofrece como producto final al usuario, mismo que se envía para su análisis a diversos laboratorios y se comparan los resultados para saber si es "seguro" para el consumo de las personas. "Se ha clausurado sólo uno, hasta que no cumpla con la campana de vacío, con todo lo que marca la normatividad de una purificadora de agua, y con este tema pues somos muy delicados porque sabemos que allá en México, en Acapulco, en Mazatlán, incluso llenaban garrafones de la manguera común, eso no puede ser, nosotros tomamos muestras y hemos mandado como ocho muestras a Saltillo, de las cuales sólo una nos salió irregular". Del Bosque dijo que, respecto a los niveles de arsénico que se han detectado en algunos pozos del Simas Torreón, tienen también una vigilancia especial a través de los mismos resultados de las muestras, en caso de que se supere el límite permisible, que es de 0.025 miligramos por litro (mg/l) según la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994, se clausura de inmediato el equipo hasta que no cumpla de nueva cuenta con ese requisito.