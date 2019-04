Exigen expulsión de Armenta

El equipo de campaña de Miguel Barbosa solicitó al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena la expulsión inmediata del senador Alejandro Armenta, después de la difusión de audios en los que trama contra el candidato a la gubernatura y el secretario de Gobierno, Fernando Manzanilla.

A través de un pronunciamiento, Carlos Meza y David Méndez, voceros del morenista, anunciaron que enviarán en breve un escrito a la dirigencia del partido para que impongan al legislador la sanción máxima.

"Solicitaremos a la dirigencia nacional de Morena y al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores que el senador Alejandro Armenta Mier sea expulsado de inmediato", señala el escrito.

Antes, el panista Édgar Moranchel, funcionario en la Alcaldía de Atlixco, difundió un audio de una conversación entre él, Armenta y la exaspirante del PVEM a la Alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes, en la que estos dos últimos aseguran que Barbosa enfrenta una condición de salud complicada.

En las grabaciones, el senador explica a sus interlocutores que requieren sacar al diputado federal del PES con licencia, Fernando Manzanilla, como secretario general de Gobierno, a fin de que no quede a un paso de convertirse en titular del Ejecutivo ante el eventual fallecimiento de Barbosa.

"Es estar con Barbosa como Secretario de Gobernación, Barbosa se muere y él sigue; o la otra, él va a estar pendiente que no se muera, pero Barbosa ya está incapacitado, ya no ve, él es el que va a estar gobernando", agrega Armenta.

"Sí, pero, a ver, en el peor de los casos, aunque Barbosa fuera el Gobernador, se va a morir", comenta Lagunes en un momento de la plática.

Armenta ofrece a Lagunes y a Moranchel que él se encargará de enfrentar al colaborador del gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido.

"Yo voy a enfrentar a Manzanilla todo lo que resta del sexenio, eh, si él es el Secretario de Gobernación (sic)", expresa.

A pesar de que el audio habla de una eventual muerte de Barbosa Huerta, la ex panista refirió que nadie es inmortal y tarde o temprano toda persona morirá, pero dijo que no significaba un complot en contra del candidato. Señaló que presentará una denuncia ante la FGR en contra del titular de la Secretaría General de Gobierno, Fernando Manzanilla.

De gira por la Sierra Norte, Barbosa se dijo sorprendido por los dichos del senador Armenta. "Yo no he escuchado los audios, apenas los voy a escuchar, pero no veo por qué deben llegar a tanto", expresó.