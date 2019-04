Muere hombre que fue golpeado por el actor Pablo Lyle

El fin de semana pasado, la vida de Pablo Lyle cambió por completo debido a que él se vio enfrascado en una discusión con un hombre mayor de 63 años al cual golpeó y mandó al hospital. Hoy jueves, familiares de dicha persona de la tercera edad informaron que falleció.

Según medios locales, el actor de Mirreyes contra Godínez se encontraba en Miami y se dirigía al aeropuerto usando una de las carreteras rápidas (Dolphin Expressway) cuando el conductor del auto en el que viajaba intentó dar vuelta en "U" atravesándosele a otro carro quien, luego de reclamarle con palabras bajó del vehículo y golpeó la ventana del auto en el que se encontraba Lyle como pasajero.

Luego de que el chofer se hiciera de palabras con el otro conductor, fue el propio Lyle quien bajó y golpeó en la cara al hombre de origen cubano dejándolo inconsciente en el piso y continuando su camino al aeropuerto. Por ello y debido a que diferentes testigos dieron aviso a la policía, fue detenido.

En la orden de arresto se especificó que el golpe había ocasionado una herida en el cráneo y un derrame interno, por lo cual el agredido se encontraba en el hospital Jackson Memorial en terapia intensiva, sin embargo a causa del golpe falleció hoy jueves.

Lyle se encuentra en México grabando una película, ya que salió luego de pagar una fianza de 5 mil dólares, y fue interrogado por los medios de comunicación ayer miércoles por la tarde cuando el agredido todavía permanecía hospitalizado, pero el actor optó por permanecer hermético sobre el tema.

"No puedo hablar absolutamente nada al respecto, no puedo tocar el tema. Ya habrá alguien encargado de hablar de eso después, por cuestiones obvias no puedo tocar el tema", comentó ante las preguntas de la prensa.

El actor está casado y tiene dos hijos, fue modelo y estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA). Debutó con un pequeño papel en la pantalla chica en el 2006 en la telenovela Código Postal. Tres años después tuvo ya un papel más fuerte en Verano de amor. En 2011 se integró al elenco de la telenovela Una familia con suerte. También trabajó en las series Mi adorable maldición y Había una vez.