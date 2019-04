Trump fija plazo a México para controlar la frontera o impondrá aranceles

El presidente de EUA, Donald Trump, dio este jueves un año a México para detener el paso de migrantes y el flujo de drogas que entran en su país y dijo que si no lo hace, impondrá aranceles a los automóviles y otros bienes, y cerrará la zona limítrofe.

"Vamos a darles un plazo de un año, y si las drogas no paran, o paran en su mayoría, vamos a imponer aranceles (...), y si eso no detiene las drogas, vamos a cerrar la frontera", dijo Trump a los periodistas durante un acto en la Casa Blanca.

En declaraciones a los periodistas en la Casa Blanca, Trump dijo que si no funciona ese "poderoso incentivo", al que calificó de una "medida menos drástica", seguirá adelante con su amenaza de cerrar la frontera entre México y Estados Unidos.

En un tuit la semana pasada, el presidente republicano amenazó con cerrar la frontera esta semana, a menos que México detuviera inmediatamente "TODA la inmigración ilegal que entrara a Estados Unidos". Desde entonces había elogiado a México por hacer más en esa dirección.

"Lo voy a hacer, yo no bromeo. Lo voy a hacer", prometió Trump, dejando claro que si Estados Unidos no ve cómo México detiene migrantes y siguen apareciendo caravanas de centroamericanos tratando de llegar a la frontera con Estados Unidos, no se verá con otra opción que actuar.