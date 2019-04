Secretaría de Salud realizará 25 cirugías bariátricas en Torreón

Serán 25 personas con obesidad "mórbida", quienes se someterán al nuevo programa de cirugías bariátricas que realiza la Secretaría de Salud en Torreón. Se trata de acciones emergentes dentro del plan de salud estatal contra el sobrepeso y la obesidad.

Desde el mes de enero se comenzaron a captar datos respecto a personas con obesidad mórbida a través del Hospital General de Torreón, centros de salud y la propia Jurisdicción Sanitaria No. VI en La Laguna, actualmente se han recibido 86 solicitudes de cirugías, de las cuales se hará un análisis detallado para seleccionar solamente a 25 casos, esto según las condiciones de cada paciente y la viabilidad médica dependiendo del propio paciente.

"Son pacientes que ya están muy arriba de peso, que tienen un riesgo inminente de infartos o daños graves a su salud, sobretodo que no pueden moverse adecuadamente, no pueden hacer el trabajo diario y bueno, aquí lo que se trata es de regresarlos a la vida normal, enseñarlos a comer bien, porque no solamente es la cirugía, es un cambio en su estilo de vida", señala César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. VI.

El funcionario señaló que, si bien las cirugías son un recurso emergente para ciertos pacientes, la mayor parte de la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad se concentra en asuntos de capacitación en escuelas y vigilancia en diversos puntos de la región.

Del Bosque además señaló que, para la realización de las cirugías, se tiene equipo y material suficiente y "adecuado" para que se puedan hacer de manera segura, señaló que las camas y áreas tienen lo necesario para que los pacientes puedan atenderse "sin ningún problema".

La misma Jurisdicción Sanitaria No. VI en La Laguna anunció que durante este viernes próximo iniciarán con el programa "Cambiando Vidas", el cual consiste en practicar 33 cirugías de hernia en el mismo Hospital General de Torreón.

César del Bosque dijo que los candidatos son personas en edad productiva, que no cuentan con servicios de seguridad en el IMSS o en el ISSSTE, que no tienen forma de hacerse un estudio y menos una cirugía en una clínica particular.

Las operaciones se completarán el próximo sábado.

Son en su mayoría hernias abdominales de tipo inguinales, umbilicales y epigástricas, que generalmente tienen un costo de alrededor de los 50 mil pesos, que resulta difícil poder pagar.

"Por lo pronto estamos con estos dos tipos de procedimientos de parte de la Secretaría de Salud, queremos darle ese apoyo a quienes más lo necesitan, pero también ese acompañamiento posterior, están comprometidos a regresar para revisar sus avances", detalló Del Bosque.

Proponen un cambio de vida

Anuncian detalles de “bypass gástrico” en pacientes de Torreón.

*Se toman en cuenta 86 solicitudes de diversos sectores de Torreón, serán analizadas de acuerdo a las condiciones médicas y la urgencia que presenten.

*Se seleccionan a 25 personas para la realización de las cirugías.

*A cada paciente se le brinda además una asesoría detallada después de la operación, esto para ajustar su estilo de vida de manera saludable y evitar que vuelva a presentar sobrepeso u obesidad.