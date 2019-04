Municipio rechaza caída en obra pública

Con cifras, el Ayuntamiento de Torreón emitió un pronunciamiento por los datos que publicó el Observatorio Ciudadano de La Laguna respecto a la caída del 62 por ciento en la obra pública en Torreón, al ver que durante 2018 sólo se aplicaron 286 millones de pesos en obras, comparados con 761 millones de pesos registrados en 2017.

Las cifras dadas a conocer por este organismo parten de la revisión de las cuentas públicas del municipio, según la dirección electrónica www.observatoriodelalaguna.org.mx. Refiere además al Inegi: Estadísticas de Finanzas Públicas Municipales.

El alcalde Jorge Zermeño dijo que los datos que reporta el Observatorio "no corresponden a la realidad", además de que se publicó información sesgada.

Con números expuestos a los medios de comunicación, el presidente municipal informó que en 2017, la administración municipal de extracción priista y con recursos propios, invirtió en obra pública únicamente 184 millones 725 mil 404.24 pesos mientras que con recursos federales y estatales, reportaron 576 millones 427 mil 539.91 pesos.

En conjunto, ambas cantidades suman la cifra que reporta el Observatorio de 761 millones de pesos.

"De los cuales, no son del 2017, corresponden a obra del 2014, 2015, 2016 y 2017 con recursos federales, aquí está obra por obra, con los años en que fueron hechas y con recursos que corresponden a distintos programas federales".

Zermeño citó como ejemplo proyectos que fueron financiados por el Contec (Contingencias Económicas), el FIES (Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados), el Fondo Metropolitano, el Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN-BRT), el FORTAFIN (Fortalecimiento Financiero para la Inversión) y el Impuesto Sobre Nóminas (ISN), entre otros.

Además, añadió que en 2017, el Gobierno municipal gastó 13 millones 484 mil 278.54 y 13 millones 288 mil 349.47 para la construcción y equipamiento de pozos profundos de agua potable en los sectores Segunda de Cobián y a un costado del Fraccionamiento Almendros, respectivamente.

"A nosotros nos cuestan más baratas, estos pozos costaron 13 millones, nosotros acabamos de perforar un pozo que nos costó, equipándolo, alrededor de 7, 8 millones máximo.

Simplemente quiero decirles que los datos que publican diciendo que hicimos menos obra que la que se hizo en 2017, no corresponden a la realidad", sostuvo.

Sin precisar las obras, dijo que en 2018, su gobierno invirtió alrededor de 560 millones de pesos, de los cuáles, poco más de 100 millones de pesos fueron provenientes del Copladem "que es el único programa federal al que tuvimos acceso el año pasado, ninguno de estos otros programas llegaron a la administración en 2018".

Jorge Zermeño dice que no le interesa estar en una confrontación y que tiene un acercamiento permanente con quien se lo pide, ya sea un ciudadano, una universidad, organización y cámaras empresariales, entre otros.

Por su parte, el tesorero municipal, Jaime Hernán Sirgo Ortiz, pidió al Observatorio "que no tomé los números fríamente como se presentan en la cuenta pública, sino que los tamice, los analice, estamos abiertos a cualquier pregunta o cualquier aclaración pertinente. No conozco al señor (Marco) Zamarripa en persona, jamás he cruzado una palabra con él y estoy en la mejor disposición de entablar un diálogo cuando él lo decida".

Análisis

El presidente municipal responde a señalamientos.

*El gobierno de Jorge Zermeño presentó ayer las obras que hizo la administración municipal en 2017, del PRI. También estuvo presente el tesorero municipal, Jaime Hernán Sirgo Ortiz.

*El Ayuntamiento de Torreón dice que está abierto para dialogar con el Observatorio Ciudadano de La Laguna, quien reportó una caída del 62 por ciento en obra pública durante 2018.

*Los datos se dieron a conocer ayer por la mañana en la presidencia municipal.