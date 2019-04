Propondrán impuesto para reforestar cuenca del Nazas

Propondrán al Congreso del Estado y de la Unión que se cobre un impuesto ecológico a las grandes empresas lecheras para reforestar ahora así a cuenca alta del Nazas porque el proyecto Irritila no funcionó, pues las aportaciones se les pide a los usuarios domésticos y a los empresarios no, dijo Juan Carlos Parga Torreón del Comité Ciudadano de la Calidad y Cantidad del Agua.

Este miércoles se realizó un foro sobre el agua en la Facultad de Administración y Financiera de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la que participaron Jorge Espinosa Femat, doctor en medicina molecular, quien hablo sobre el consumo de agua con arsénico; Fernando Ulises Adame de león, con el tema manejo de recursos naturales, en relación con el recurso hídrico y Juan Carlos Parga, quien realizó un mapeo de los filtros anti arsénico.

Parga Torres dijo que también propondrán a la federación que se ponga una denuncia por la adquisición de los filtros intradomiciliarios y a pie de pozo, en donde se invirtieron 400 millones de pesos, pues aseguró está comprobado técnica y científicamente que resultaron un fraude.

“Estamos viendo si vamos a presentar una denuncia y si el presidente de la República, no la pasa pues será cómplice, pues queremos castigos, ese fue dinero tirado a la basura, más de 400 millones de pesos en estudios y en filtros y al final no sirvieron”, recalcó.

“La gran crisis que tenemos en la Laguna es que ya no tenemos agua en las colonias y se está regando el alfalfa y se les está dando de beber a a las vacas agua con arsénico. No sólo vamos a abordar el problema si no a dar soluciones, como que se le cobre un impuesto ecológico a grandes empresas lecheras, que nos han dejado sin agua para reforestar la cuenca alta del Nazas, porque el proyecto Irrititla no funcionó porque se le cobraba a los usuarios domésticos y a los empresarios no. Es muy claro que tenemos grandes problemas de corrupción en todas las dependencias, desde Sagarpa y Conagua.