Harán 25 cirugías bariátricas en Hospital General de Torreón

Serán 25 personas con obesidad "mórbida" quienes se someterán al nuevo programa de cirugías bariátricas que realiza la Secretaría de Salud en Torreón, se trata de acciones emergentes dentro del plan de salud estatal contra el sobrepeso y la obesidad.

Desde el mes de enero se comenzaron a captar datos respecto a personas con obesidad mórbida a través del Hospital General de Torreón, centros de salud y la propia Jurisdicción Sanitaria No. VI en La Laguna; actualmente se han recibido 86 solicitudes de cirugías, de las cuales se hará un análisis detallado para seleccionar solamente a 25 casos, esto según las condiciones de cada paciente y la viabilidad médica dependiendo del solicitante.

"Son pacientes que ya están muy arriba de peso, que tienen un riesgo inminente de infartos o daños graves a su salud, sobretodo que no pueden moverse adecuadamente, no pueden hacer el trabajo diario y bueno, aquí lo que se trata es de regresarlos a la vida normal, enseñarlos a comer bien, porque no solamente es la cirugía, es un cambio en su estilo de vida", señaló César del Bosque, jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. VI.

El funcionario señaló que, si bien las cirugías son un recurso emergente para ciertos pacientes, la mayor parte de la estrategia contra el sobrepeso y la obesidad se concentra en asuntos de capacitación en escuelas y vigilancia en diversos puntos de la región.

Durante este mes de abril serán definidos los lugares definitivos para dichos procedimientos quirúrgicos, los cuales serán sin costo para los beneficiados y con un seguimiento posterior integral.