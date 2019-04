Establecerá UANL programa de prevención del suicidio

Con el propósito de brindar habilidades a los estudiantes y docentes para hacer frente a la problemática, el programa de prevención del suicidio se establecerá en las 26 facultades y 29 preparatorias de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

La institución educativa resaltó en su página en Internet que, de acuerdo a las cifras oficiales en México, las tasas más altas de suicidio se presentan en los jóvenes de 20 a 29 años de edad.

Citó información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), según la cual, en 2016, la tasa para el grupo de 20 a 24 años fue de 9.5, por cada 100 mil jóvenes; y de 8.2 en jóvenes de 25 a 29 años.

Ante este panorama, dijo, la UANL presentó el programa “Prevención del suicidio: Modelo Ceerca”, que tiene como objetivo brindar habilidades a los estudiantes y docentes para hacer frente ante las diversas problemáticas que pueden agobiar a los jóvenes.

El director de la Facultad de Psicología de la UANL, Álvaro Aguillón Ramírez, reveló que “hasta hoy, más de ocho mil alumnos y más de 300 docentes han sido partícipes de este modelo en el que han sido capacitados sobre la temática del suicidio”.

“Iniciamos convocando a todos los interesados de cada dependencia y trabajamos con los estudiantes y maestros en donde les damos una guía y consejería”, indicó.

Comentó que el modelo arrancó en la Escuela y Preparatoria Técnica Médica, la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica “Pablo Livas”, y la Preparatoria 1, y se extenderá a las 26 facultades y 29 preparatorias de la UANL.

La idea, expuso, también es que el proyecto se certifique en detección e intervención de conductas suicidas y en intervención de crisis psicológicas.

Explicó que el modelo se basa en transmitir interés y ser empático; validar el sufrimiento, no juzgar y preguntar sobre ideas o intención de hacerse daño; ofrecer alternativas; así como respetar ideas y el sufrimiento, y validar las emociones

Igualmente, apuntó, definir un plan de buscar apoyo y establecer una cita con especialista, además de ser una red de apoyo y dar seguimiento al tratamiento.

El directivo manifestó que algunas señales de suicidio son los indicadores verbales directos con frases como “Desearía estar muerto”; “Voy a terminar con todo” y “He decidido matarme”, entre otras.

También los indicadores verbales indirectos con frases como “Estoy cansado de la vida”; “Ya no puedo más”; “Pronto ya no voy a estar aquí”; “Todos están mejor sin mí” o “Ya no tendrás que preocuparte de mí”, por mencionar algunas, agregó.

Expresó que otras señales indirectas en el comportamiento son la acumulación de pastillas; poner repentinamente asuntos personales en orden; regalar dinero o posesiones; cambios bruscos de comportamiento -agresividad o tristeza extrema- o rechazo repentino a la gente

Citó asimismo indicadores a considerar como son: la llamada de auxilio; percepción del entorno amenazante; agresividad; culpa; actuar sin pensar; aislamiento; conductas de despedida; cambios en el rendimiento; cambios en el sueño o consumo de sustancias, puntualizó.

Línea de ayuda

Si usted o una persona que conozca se encuentra en crisis, por favor llamar al 01 800 822 3737, al 55 52 59 81 21 o al 175-10-00 que atienden las 24 horas del día, los 365 días del año a personas de todo el país.