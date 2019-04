Deja CFE sin agua a 'ciudad jardín'

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó sin agua a toda la zona urbana de Lerdo.

Al menos 40 mil usuarios del Sapal, principalmente ciudadanos de Lerdo, resultaron afectados.

Lo anterior porque la CFE cortó el suministro de energía eléctrica en los 7 pozos que componen el Sistema San Fernando, de Lerdo.

Las quejas en esta casa editora por parte de ciudadanos de Lerdo no se hizo esperar, pues tanto la zona centro como la periferia del municipio se quedaron sin una gota de agua por la medida tomada por la CFE contra el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Lerdo (Sapal).

La CFE cortó el suministro de energía eléctrica en el Sistema San Fernando, que surte de agua a toda la zona urbana de Lerdo, pese al abono reciente de casi 2 millones de pesos que hizo el organismo operador de aguas para disminuir a la deuda por la facturación del servicio eléctrico correspondiente a tres meses.

El organismo había bajado la deuda hace menos de un mes a 7 millones de pesos, pero acaba de llegar la nueva facturación de CFE (recibo), con lo que el adeudo se incrementó otra vez a 9 millones de pesos.

La facturación mensual de la CFE al Sapal es en promedio es de 2 millones 300 mil pesos, por lo que el organismo de Lerdo no puede ir al corriente en los pagos.

Paradójicamente el municipio de Lerdo nunca había tenido menos deuda con la CFE que en estos momentos, pues en pasadas administraciones municipales la deuda se dejaba correr.

Fue hasta la administración del exalcalde Luis de Villa Barrera que se hizo un esfuerzo por llegar a un acuerdo en el adeudo con la CFE y se cubrió por completo el adeudo gracias a un convenio signado en beneficio de ambas partes.

En la presente administración municipal, la deuda del Sapal con la CFE volvió a incrementarse porque se duplicó el monto de la facturación en el último año.

Es decir, hace menos de un año mensualmente pagaban poco mas de un millón de pesos y actualmente pagan -o tendrían que pagar por parte del Sapal- dos millones 300 mil pesos.

Lo anterior pese a que se tiene el mismo número de pozos de agua potable, siete, puesto que aun no se ha sumado el pozo que se encuentra en perforación en el parque Raymundo.

Hasta el cierre de esta edición aun no se había reestablecido el servicio de agua potable en la ciudad, por lo que el Sapal no descarta tomar otras medidas.

Y es que el problema social con los ciudadanos que se genera es tal, que ayer hubo algunas asociaciones y organizaciones que amenazaron con tomar las oficinas de la CFE en Lerdo.

El director del Sapal, Gustavo Samaniego Holguín, dijo que no es que no quiera pagar, sino que no puede el organismo pagar la cantidad que actualmente factura la CFE en una sola emisión, debido a todas las obligaciones que tiene el organismo, entre ellas, atender fallas que día con día expone la ciudadanía en el servicio y que representan gastos para el Sapal, necesarios para poder cumplir con el servicio.

La semana pasada la CFE ya había cortado el suministro de energía de dos pozos. Ahora fue de los 7 pozos que abastecen a toda la ciudad lo que perjudica a las clínicas y hospitales, escuelas, guarderías, jardines de niños, casas de hogar y de cuidado de adultos mayores, así como asociaciones civiles.

Lo anterior además de todas las familias afectadas, puesto que el agua es un servicio básico e indispensable.

El director del Sapal, Gustavo Samaniego, dijo que hoy se reunirá con directivos de la CFE para exponer la situación y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo con ellos.