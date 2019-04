Revés a concesión de alumbrado en Lerdo

El Cabildo, por mayoría de sus integrantes de todas las fracciones, incluyendo la del PRI, dieron un nuevo revés a una propuesta de la alcaldesa María Luisa González Achem al no aprobar el orden del día en la sesión extraordinaria, donde se analizaría y en su caso se aprobaría, concesionar el servicio de alumbrado público del municipio por 12 años, lo que implica un acuerdo irrevocable y un compromiso por más de 230 millones de pesos que abarca las próximas 4 administraciones municipales.

Este tema ya había causado polémica en diciembre del año pasado y enero de este año, porque había muchas opiniones encontradas al respecto.

Para este martes, el Ayuntamiento tenía preparado todo para mandar la propuesta -una vez aprobada por el Cabildo- de manera inmediata al Congreso del Estado para su revisión, pero ni siquiera avanzaron hasta este punto.

El orden del día, documento que contiene la agenda a discutir o analizar en la reunión, contenía 5 puntos. Los dos primeros fueron la lista de asistencia y la declaración de quórum legal, el tercero era la "lectura y aprobación del órden del día", punto que no aprobaron, por lo que se negaron a continuar con el cuarto punto, que contenía la justificación del proyecto de concesión del servicio y donde entraría la explicación del empresario interesado.

Debido a ello, la alcaldesa María Luisa González Achem se levantó de la mesa y expuso a los integrantes del Cabildo que ni siquiera escucharon la propuesta del empresario de New Lighting Technologies, el mismo que ha mostrado interés en obtener el contrato con Lerdo en caso de que se aprobara y se licitara el servicio de alumbrado público.

La reunión se celebró ayer a las 2:30 de la tarde, misma que fue convocada por el secretario del Ayuntamiento, Ricardo Torres, con apenas unas horas de anticipación, pese a que la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango en su Artículo 36, indica que para que se considere válida la sesión, además de haber quórum legal, se tiene que citar con 72 horas de anticipación como mínimo en el caso de sesiones extraordinarias.

Fue al medio día de este martes pasado, cuando la alcaldesa María Luisa González Achem, se mostraba muy positiva con respecto a la propuesta. Explicarían los beneficios de la concesión, que aseguró equivale a un ahorro de 150 mil pesos al mes, porque en la propuesta aclaró que se pagaría por parte del municipio un millón 600 mil pesos al mes, cuando actualmente pagan un millón 750 mil pesos a la Comisión Federal de Electricidad por el alumbrado público de Lerdo.

También dijo que el Municipio no tiene las casi 14 mil luminarias que se ha informado anteriormente, sino poco más de 10 mil y que a esa conclusión había llegado la Dirección de Servicios Públicos Municipales.

La alcaldesa dijo que no se sabía bien el nombre de la empresa ni del empresario que darían la exposición. "No le tomo tanta importancia hasta que se haga la licitación", dijo la autoridad.

También aseguró que no tiene ningún interés en que sea esta empresa o cualquier otra, por lo que no tendrían que seguir los regidores con posturas en contra.

"Si están en contra, pues que no se haga, yo lo único que quiero es dejar a todo Lerdo iluminado. Yo ya le hice la lucha de más. No es endeudamiento, esto es beneficio y desarrollo de Lerdo porque ya el Municipio no tendrá que preocuparse por nada y con ahorros para el municipio en la facturación por energía. Yo no voy a acordar con ninguna empresa porque de hecho licitaría el Estado con intervención de la Federación, creo", declaró la alcaldesa horas antes de la sesión extraordinaria.