Alistan operativo de seguridad

Se desarrollará un dispositivo de seguridad en conjunto entre los tres niveles de gobierno para la visita en Torreón del tenor Plácido Domingo en la Plaza Mayor.

El coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Pública, Adelaido Flores Díaz, dijo que se realizarán dos anillos de seguridad en resguardo del escenario. El primero consiste en el cuadro de aproximación de periferia que abarcará las calles desde Allende a Juárez y de Leona Vicario hasta Jiménez.

"Hay seis puntos de control de acceso, dos a la boca calle a Juárez, dos a la boca calle Allende, y sobre Matamoros uno a Jiménez, y el otro a Leona Vicario", explicó.

Señaló que se colocará otro anillo exterior que abarcará alrededor de seis calles más por cada lado, que estará a cargo de bases de operación mixta.

"Los controles de acceso están configurados por cuatro policías municipales, dos estatales y elementos de Vialidad", comentó.

El teniente dijo que el cierre de calles procederá a partir del jueves por la mañana, a fin de que no circulen vehículos por esta zona. Señaló que los controles de acceso se colocarán a las 16:30 horas y se revisará el escenario. El concierto será hasta las 19:30 horas.

Flores Díaz dijo que los trabajos en materia de seguridad comenzarían desde el martes por la tarde y el jueves se encargarán del traslado seguro del cantante del aeropuerto a la Plaza Mayor y nuevamente al aeropuerto, con el apoyo de la Policía Municipal, Estatal y el Mando Especial para La Laguna.

El coordinador regional de la Secretaría de Seguridad Pública recomendó a la ciudadanía acudir adecuadamente hidratada, con vestuario cómodo, tomar en cuenta las temperaturas que se han registrado en los últimos días y sobre todo, que no lleven objetos punzocortantes, así como no introducir bebidas alcohólicas. "No llevar, para nada, objetos que se pudieran convertir en armas, como botes, nada de ese tipo", expuso.

El concierto se desarrollará este jueves 4 de abril, a las 19:30 horas en la Plaza Mayor. La dirección estará a cargo del maestro Eugene Kohn y participarán además la Orquesta Filarmónica del Desierto de Coahuila, el coro de niños de la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca Coahuila, el tenor lagunero Mario Rojas, las sopranos Eugenia Garza y Virginia Tola, y Plácido Domingo Jr.