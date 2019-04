Simas adeuda tres mdp al Infonavit

El Simas Torreón adeuda al Infonavit 3 millones 957 mil 073.41 pesos (incluyendo multas y recargos) por no reportar el pago correspondiente de las retenciones hechas a sus trabajadores para amortizar los créditos que les otorga el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda.

El argumento de la gerencia general del sistema operador de agua, a cargo de Juan José Gómez Hernández, es la falta de liquidez y asegura que esta misma semana se cubrirá el monto de la deuda.

En la integración del adeudo actualizado y además de las aportaciones y amortizaciones que en conjunto suman 802 mil 167.03 pesos, el Infonavit cobra 803 mil 535.91 pesos por recargos y 1 millón 446 mil 847.47 pesos por concepto de multas, entre otros accesorios.

Sin embargo, por pago en una sola exhibición y descontando el 80 por ciento en recargas, en multas y su actualización, el Instituto pide a la paramunicipal 1 millón 785 mil 612.22 pesos o en su defecto ofrece acceder a un convenio para pagar en parcialidades con beneficios en recargas, multas y su actualización al 50 por ciento.

Por el incumplimiento del Simas, ayer, la síndica de Vigilancia, Dulce Pereda, acudió a las oficinas centrales del Simas después de que algunos empleados del organismo le manifestaran su preocupación por las notificaciones que les hizo llegar el Infonavit respecto a que presentaban retraso en el pago de sus viviendas.

"Adeudos que no reconocen porque a ellos se les quita sus cuotas, pero lo que sí, es que estuvimos revisando que el primer bimestre no está pagado por parte del Sistema a Infonavit. El tema aquí preocupa porque esto puede ser ya una situación que va a ser otra vez una bola de nieve con temas de rezagos no solamente en el tema de Infonavit, queremos preguntar si ya tienen el pago del SAT, de Fonacot, del Seguro Social", explicó.