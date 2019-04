No permitiremos atropellos: Ebrard

El Gobierno de Estados Unidos informó oficialmente a México que no tiene planes de concretar "al menos en estos días" un cierre total de su frontera, sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard. "Si enfrentamos una situación más difícil estaremos preparados para hacerle frente. Actuaremos siempre con dignidad y respeto, como siempre hemos respetado a los demás, pero con la dignidad de México, jamás vamos a permitir que nos atropellen", advirtió.

Ebrard Casaubon ofreció este lunes su primera conferencia de prensa en la sede de la Cancillería desde que inició su gestión y fue para fijar una postura ante las constantes amenazas de Trump respecto a que cerrará la frontera con México. Por ahora "no hay cierre de ningún punto, nos han dicho que no va a ocurrir y esperaremos que no ocurra", pero México está preparándose para diferentes escenarios, confió. Ebrard insistió en que "hasta el día de hoy [martes] el secretario de Estado de EUA [Mike Pompeo] y su equipo nos han dicho: 'No es esa la política que vamos a aplicar [un cierre total de frontera]'".