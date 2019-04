Saldrá libre sospechosa en caso Kim Jong-nam

Dos años después del asesinato del medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, un tribunal de Malasia retiró ayer el cargo por homicidio en contra de la única sospechosa que continuaba detenida, quien se declaró culpable de una acusación menor y podría salir liberada en mayo.

La medida de reducir el cargo contra la vietnamita Doan Thi Huong ocurre tres semanas después de un hecho incluso más sorprendente en el caso, cuando la fiscalía desechó inesperadamente los cargos de homicidio en contra de la coacusada indonesia de Huong, quien fue puesta en libertad de inmediato.

Ambas mujeres habían sido las únicas sospechosas que fueron detenidas después de que cuatro sospechosos norcoreanos salieron de Malasia tras el asesinato de Kim Jong-nam en la terminal del aeropuerto de Kuala Lumpur la mañana del 13 de febrero de 2017.

Oh Ei Sun, un alto miembro del Instituto de Asuntos Internacionales de Singapur, dijo que la decisión de no acusar de homicidio a las dos mujeres representa el fin del caso. "Es prácticamente el final, debido a que los verdaderos responsables aparentemente se escudan en la inmunidad diplomática y el santuario de Estado", dijo Oh.

Huong y la mujer indonesia, Siti Aisyah, han dicho que creían que participaban en una broma pesada para un programa de televisión y no sabían que eran parte de un asesinato. Ambas fueron arrestadas y acusadas de rociar la neurotoxina VX en el rostro de Kim.