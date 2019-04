Exigen a Gobierno federal publicar lista de 'niños fantasma'

Lía Limón García, fundadora del Programa de Estancias Infantiles, exigió al gobierno federal que publique la lista de los niños fantasma, los cuales supuestamente encontraron al levantar un recuento de los beneficiarios.

"Me parece que el censo fue mal hecho y bajo el argumento de que eran niños fantasma. Es ridículo, porque hasta ahora no han probado un solo caso. En ese sentido, llamo al Presidente y a su administración a que haga pública la lista de los niños que según ellos son fantasma, porque nosotros tenemos casos documentados de mamás que fueron dadas de baja sin motivo", dijo en entrevista.

Luego de que María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, anunció que en el padrón de las estancias infantiles se detectó que 50 mil menores de edad recibían subsidio gubernamental sin poder acreditar su existencia, Limón García criticó que la dependencia haya caído en contradicciones.

"Primero empezaron con 80 mil niños fantasma, ya van en 50 mil. ¿Cuándo se darán cuenta de que son cero?, en un año más, y mientras tanto qué, van a perjudicar a la gente, me parece muy grave. Ha habido accidentes de menores de edad que ya no asisten a las estancias y ahora se quedan a cargo de sus abuelos o tíos".

Afirmó que el censo realizado por la Secretaría de Bienestar tiene irregularidades e invitó a María Luisa Albores a contar bien a los menores de edad: "Hay estancias en donde no censaron a ningún niño y zonas a las que no llegaron. Hay casos en los que los visitadores arribaron a las casas de las madres trabajadoras en horario laboral y al no encontrarlas las dieron de baja.

"Quiero decirle a la secretaria [María Luisa] Albores que buscó mal y a muchas mamás las dejaron fuera [del programa] sin tomarlas en cuenta. Tratan de justificar algo que no tiene razón de ser y de verdad la invito a que cuente bien", comentó.

La exdiputada mencionó que los testimonios de madres que no fueron censadas de manera correcta por Bienestar fueron enviados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

"Enviamos las cartas de las madres que no fueron contabilizadas a la CNDH, las anexamos a la queja que metimos, porque muchas, por no estar en su casa a la hora del censo, después se enteraron de que habían sido dadas de baja. Algunas vinieron a la Ciudad de México para saber qué ocurrió con el apoyo monetario".

Limón García narró algunos casos de mamás trabajadoras: "Mi hijo no es fantasma, no hicieron el censo en mi casa y tampoco en la estancia infantil, cuando fui a la oficina de la secretaría en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no me hicieron caso".

Sobre los amparos que han ganado diversas estancias infantiles en Nuevo León, lamentó que Bienestar no haya dado el recurso a las guarderías, sino a las mamás. "En Nuevo León empezaron a entregar recursos a tres estancias que se ampararon, pero en lugar de cumplir con la ley y dar el dinero a las guarderías, como indicó el juez, les valió gorro y lo dieron a las mamás".

Sobre los accidentes que han denunciado padres de familia, cuestionó al Presidente: "¿Cuántos niños necesita accidentados o que pierdan la vida para darse cuenta de que no eran fantasma?, porque no han presentado ningún caso y nosotros sí tenemos muchos testimonios de madres que no fueron censadas".

Reiteró su exigencia al gobierno para que haga pública la lista de los "supuestos niños fantasma" y a partir de ella "demostrar lo contrario, porque los niños sí cuentan. Cumplan con su obligación de atender la niñez".