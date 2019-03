Confía AMLO que su gobierno resolverá problema de la inseguridad

El presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que su gobierno resolverá el problema de la inseguridad y la violencia en Veracruz y en el país, porque a diferencia del pasado, ahora la autoridad ya no está asociada con la delincuencia.

"Tengo mucha confianza en que vamos a resolver el problema de la inseguridad y la violencia en Veracruz y en el país, por dos razones, porque habrá trabajo y bienestar; y lo segundo, de que ya la autoridad no se va a asociar con la delincuencia".

Al presentar los programas integrantes del Bienestar en esta zona de la huasteca veracruzana, López Obrador dijo que el principal problema en ese rubro fue la asociación entre autoridades y criminales.

"No hay fronteras, no se sabe dónde termina la autoridad y donde empieza la delincuencia. Ahora hay una línea bien trazada, hay una frontera bien definida, la autoridad por un lado y la delincuencia por otro. No son lo mismo, delincuencia que autoridad", dijo.

El mandatario expresó que su gobierno ha comenzado a atender las causas de la inseguridad y la violencia, por lo que la prioridad son los jóvenes.

"Que los jóvenes tengan opciones, tengan alternativas, para decirles no te metas a esa vida que aparentemente es fácil, pero es muy desgraciada la vida de la delincuencia".

Por otra parte, el presidente López Obrador informó que le ordenó al subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Cedric Escalante, que se revise el estado de las carreteras en el norte de Veracruz y que los recursos del programa de mantenimiento mejor se destinen a construir una nueva carretera de Tuxpan a Tampico, Tamaulipas, durante su sexenio.