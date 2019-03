Fijan en Constitución de Coahuila protección a periodistas

El Congreso Local de Coahuila aprobó una reforma constitucional para establecer protección al ejercicio periodístico en todas sus formas.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad de votos.

“Que sea un derecho constitucional que en todo momento, el gobierno del estado esté procurando su seguridad, estabilidad y en todo momento del ejercicio de su profesión, desde la investigación… el tema que sea, que los periodistas no sean acosados, que no sean vetados, que no sean acechados por ningún funcionario y que sea una libertad de expresión total y absoluta en el estado de Coahuila” señaló la legisladora panista María Eugenia Cazares, quien presentó la iniciativa.