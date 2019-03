No hay respuesta del Papa a petición de AMLO, informa la CEM

El secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda Guardiola, expresó que hasta la tarde de este jueves no ha habido una respuesta del Papa Francisco a la petición de perdón por la Conquista, que solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Entrevistado al término del Seminario "II Jornadas sobre la deuda social. Responsabilidad ante la pobreza y la inequidad", en la Universidad Anáhuac, el prelado detalló que la Iglesia ya ha respondido a peticiones anteriores de perdón a través de diferentes pontífices, por lo que no se tiene respuesta a esta nueva que hizo el titular del ejecutivo federal.

"Ya hubo respuestas múltiples de varios Papas en Bolivia en el jubileo, en San Cristóbal de las Casas, ya ha habido peticiones de perdón expresas sobre el tema de conquista por los Papas. No hay respuesta de esta última petición, insisto ya se dio, no hay una respuesta ahorita que yo conozca, ya se dieron y varias por varios pontífices", enfatizó.

Miranda Guardiola destacó que se requiere dar una respuesta profunda al tema de la conquista y no sólo reactiva, puesto que son muchas las implicaciones de este proceso histórico.

"Hay que responder de manera profunda, académica, no sólo de una manera reactiva o superficial tenemos que tomar en cuenta toda la historia precolombina, cómo se dio el mestizaje, la fusión incompleta porque aún tenemos hermanos indígenas, no podemos dar una respuesta reactiva", subrayó.

Sobre la negativa del Papa Francisco de visitar México, comentó que durante la audiencia que sostuvo el consejo de Presidencia con el pontífice argentino el 1 de marzo, los obispos mexicanos le expresaron que el gobierno mexicano esperaba su participación en los trabajos de reconciliación impulsados por el presidente López Obrador y le preguntaron si vendría al país, a lo que respondió que no porque ya había viajado a México; sin embargo, si el titular del ejecutivo buscaba al jerarca católico, lo recibiría.

"En la reunión que tuvimos en la reunión del 1 de marzo con el Papa platicamos los temas más importantes nacionales, entre ellos le platicamos el trabajo de construcción de paz, le dijimos que el gobierno esperaba una participación del Papa como fue pedida por el presidente, en ese sentido le comentamos que si en base a esa petición él pensaba venir a México y dijo que de momento no, que ya había venido a nuestro país muy gustosamente, de momento no lo pensaba, porque había otros países que no había visitado. Si el presidente deseaba ir a Roma, él lo recibía", apuntó.

El también obispo auxiliar de Monterrey comentó que el Episcopado Mexicano trabaja en un proyecto de reforma de libertad religiosa que incluya mayor participación de la Iglesia en las instancias gubernamentales, indicó Alfonso Miranda Guardiola, secretario General de la CEM.