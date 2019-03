No queremos venta de plazas en el magisterio: López Obrador

Ante la pregunta sobre el bloqueo de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en San Lázaro y el avance de la actual reforma educativa, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno no permitirá la venta de plazas o el tráfico con la nómina del magisterio.

"No queremos venta de plazas, ni que se trafique con la nómina, eso no, corrupción no. No se permite a nadie", sostuvo.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que aunque sean los más radicales o extremistas de izquierda o de derecha, ya no habrá corrupción tolerada desde el gobierno.

Sin embargo, el presidente instruyó al titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, a que atienda a la sección 22 de la CNTE para que les explique que no habrá evaluaciones punitivas y que el propósito es no afectar los derechos laborales del magisterio porque se cancela por completo la reforma educativa de la administración anterior.

"En todo aquello que pueda significar disposiciones que afecte a los maestros, que se quite todo porque no les voy a dar el gusto a los conservadores de que digan que somos iguales. Que se quite todo que pueda ser usado como pretexto para que puedan vociferar que somos iguales", expresó.