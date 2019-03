Quiere juicio público suplente de Ricardo Monreal

Alejandro Rojas Díaz Durán, coordinador de asesores de Morena en el Senado, solicitó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido que se le juzgue públicamente.

A través de una carta, dirigida al órgano interno, consideró que, de negarse, la Comisión no abonaría a la transparencia y se podría convertir en una especie de "inquisición partidaria".

En el documento, el también suplente del senador Ricardo Monreal hace un llamado a los comisionados a que reflexionen la decisión de procesarlo sólo por manifestar sus opiniones y críticas contra la conducción de Yeidckol Polevnsky como dirigente nacional de Morena.

"Antes de llevarme al cadalso de su oráculo censor, ustedes deberían reflexionar que no tienen el derecho de prohibir y sofocar de manera represiva y autoritaria la crítica interna, como si la dirigente nacional fuese intocable o estuviese blindada por una áurea divina", plantea. "Más bien pareciera que la quieren proteger a toda costa de los que no coincidimos con su muy particular visión ideológica de la realidad y que está llevando a Morena a una colusión con las bases y con los liderazgos que no sean tomados en cuenta".

En la carta, Rojas Díaz Durán asegura que muchos militantes han sido excluidos de candidaturas con base en artilugios y chicanadas o encuestas a modo. El consejero morenista denunció que los militantes ni siquiera han sido incorporados a las tareas de Morena en sus distritos, estados o municipios.

"Nadie los pela, mucho menos nuestra presidenta", señaló.

Dijo estar a lña espera de recibir la notificación del proceso que le fue iniciado por la CNHJ, por supuestas transgresiones a los documentos básicos.