Gobierno colombiano reclama a indígenas levantar bloqueo

El gobierno colombiano insistió ayer en el desbloqueo de la Vía Panamaricana, bloqueada por comunidades indígenas en el departamento del Cauca, para tomar una decisión frente a sus propuestas, informaron fuentes oficiales.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, afirmó que el gobierno no podrá tomar ninguna decisión sobre las propuestas de las comunidades hasta que no habiliten la Vía Panamericana, tras más de una semana de bloqueo instalado por la Minga Indígena para reclamar atención a una serie de demandas. "No han presentado ninguna propuesta, nosotros seguimos insistiendo. La orden del presidente (Iván) Duque es que no podemos negociar nada hasta que no haya paso por la Vía Panamericana, porque es el derecho de terceros, que no están involucrados en este en esa protesta", precisó la ministra.

Ayer, en el quinto día de diálogo, las partes acordaron tres puntos en el Comité de Derechos Humanos: la realización de un comité técnico jurídico entre la Minga y la Fiscalía este martes, el respeto a las misiones médicas y de verificación para indagar hechos violentos, y el establecimiento de protocolos de prevención e integridad personal y el de desbloqueo en la vía Panamericana. Sin embargo, los indígenas insisten en que solo evaluarán desbloquear la Vía hasta que Duque viaje a la zona.