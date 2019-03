Diputados posponen para el martes dictaminación de reforma educativa

Las Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospusieron la cita para dictaminar la reforma educativa que, según el líder de Morena, Mario Delgado, había de avanzar hoy lunes para darle primera lectura en la sesión del pleno del martes. Sin embargo, la nueva cita es para este martes a las ocho de la mañana.

El anuncio de que no sesionarían las comisiones lo hizo el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña, al salir de la reunión de la Junta de Coordinación Política, quien dijo que fue el mismo Mario Delgado quien se lo comentó.

"No se ha convocado con el tiempo previo necesario, entonces no sé por qué dijeron que hoy se podía –tal vez estaban convocados y yo como no formo parte no estaba enterado– pero ahorita nos despedimos y la información fue que no habrá sesión", explicó el legislador.

Al respecto, fuentes legislativas informaron que la cancelación también se dio porque no se cumplió con la disposición del Reglamento de la Cámara baja que obliga a los presidentes de las comisiones a citar con 48 horas de anticipación a una reunión.

Las diputadas Martha Tagle (MC) y Abril Alcalá (PRD), integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, respectivamente, informaron que no se les citó de manera formal con ese tiempo de anticipación, sino que se les pidió, desde la noche del domingo que estuvieran pendientes por una posible reunión.

Delgado Carrillo informó que las Comisiones de Educación y Puntos Constitucionales buscarían dictaminar esta tarde la reforma educativa que la semana pasada quedó pendiente, luego de que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloqueara los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.