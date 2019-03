Destacan diálogo en nueva reforma educativa

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo que el diálogo con el magisterio será permanente y continuo, a fin de continuar con la elaboración de las leyes secundarias de la reforma educativa inclusiva y de avanzada.

Reiteró que la reunión de la víspera con representantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) fue de gran altura, pues se atendieron cada una de las preocupaciones del magisterio, con el compromiso presidencial de una reforma educativa que no será punitiva.

Respecto a la demanda de los maestros de modificar el artículo 3 de la Constitución Política de México, señaló que la Carta Magna es una norma habilitadora que contiene principios fundamentales y no puede ser una ley reglamentaria o que contenga programas, "porque para eso están las leyes secundarias y las políticas públicas".

"Estos temas no pueden estar dentro de la Constitución porque esta no puede contener una serie de cuestiones que son propias de leyes secundarias o de artículos transitorios y no del propio texto constitucional", expresó.

Destacó que en el encuentro estuvieron representados el magisterio en su totalidad, organizaciones civiles, maestros y padres de familia, y en el caso de estos últimos, resaltó que nunca en la Constitución se les había dado la corresponsabilidad de la educación ni se había mencionado la palabra "jóvenes".

Sánchez Cordero reiteró en entrevista en Aristegui Noticias que uno de los ejes fundamentales en la iniciativa es que la evaluación no es punitiva, pues los maestros tendrán la oportunidad de capacitarse y actualizarse, con cursos gratuitos, conscientes de que los requieren para ser profesores de excelencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ayer se llegó a un acuerdo inicial con los maestros de la (CNTE que se manifestaron afuera de la Cámara de Diputados en contra de la reforma educativa que actualmente se analiza.

Refirió que en el encuentro entre los maestros y las autoridades de las secretarías de Gobernación y de Educación Pública se acordó que el magisterio pueda dar su punto de vista sobre la elaboración de las leyes secundarias y ordenamientos que deriven de la reforma, y que este gremio dejó claro que "no tiene ganas", ni está buscando manejar las plazas.

Los maestros tenían desconfianza y hacía falta más información, el mandatario federal les agradeció su disposición de diálogo, pues "ese el camino para resolver los problemas".

Es la reforma de Peña: PRI

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados aseguró que están de acuerdo con el predictamen que se iba a aprobar en las comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales el pasado miércoles, porque contiene el 80 % de la reforma educativa que impulsó el presidente, Enrique Peña Nieto durante su administración.

En conferencia de prensa, la diputada priista Cynthia López Castro, adelantó que su bancada no votará a favor del dictamen si se le hacen cambios propuestos por la CNTE y se eliminan, lo que ellos consideran tres pilares de la educación que son: el ingreso, promoción y evaluación del magisterio. "En el PRI estábamos de acuerdo en avanzar porque recupera en 80 % de la reforma del presidente Peña, el 80 % de la reforma del 2013 está en ese dictamen y nos importa porque son dos cuestiones fundamentales, los mecanismos de promoción, ingreso, de evaluación".

Respeta derechos laborales

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que la reforma educativa que se analiza es implacable en respetar los derechos laborales de maestros, y que se construye una relación de confianza con el magisterio para “caminar juntos”.

El legislador federal destacó los logros de la reunión de ayer entre autoridades del Gobierno federal e integrantes de la CNTE donde se escucharon los planteamientos de los docentes.

“Hay que entender que son muchos agravios para los maestros pero yo diría que con esto se construye una relación de confianza para caminar juntos y se entienda el alcance de esta reforma constitucional”, indicó Delgado Carrillo.

Al resaltar que han tenido un diálogo permanente con la CNTE y con otras organizaciones magisteriales, el diputado morenista agregó que se debe valorar esta reforma en la que hay conceptos nuevos que nunca habían estado en la Constitución Política.