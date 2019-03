Enviará AMLO plan B para Comisión Reguladora de Energía

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que hoy enviará al Senado de la República las nuevas ternas para integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE), esto, luego de que la víspera los senadores rechazaran las propuestas.

"Vamos a enviar de nuevo las ternas el día de hoy, ya tenía preparado el 'Plan B'", dijo durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional donde aclaró que algunas ternas podrían repetirse ya que "hubieron quienes sacaron mayoría, pero se trata de mayoría calificada, todos estuvieron a dos votos, cuatro votos".

Explicó que las propuestas enviadas a los senadores obtuvieron mayoría simple, no obstante para aprobarse se necesita una mayoría calificada, es decir, que haya votado a favor las dos terceras partes. "De las cuatro ternas hubieron en todos los casos quienes les faltaban, dos, tres o cuatro votos, esos van a repetir porque ganaron votos pero no obtuvieron mayoría calificada y vamos a hacer otras propuestas, son muy buenos los 12, lo que sucede es que hay un cambio también, ya no tienen el mismo perfil de antes", detalló.

Por otra parte el mandatario mexicano comentó que asistirá a la Comisión Bancaria que se realiza en Acapulco, Guerrero, con el objetivo de hacer algunos planteamientos en beneficio de los mexicanos "para que podamos lograr con la participación de la banca un mayor crecimiento económico en el país". El director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, se reunió este día por separado con Guillermo Nevárez, director general de CFE Distribución, y con Marco Antonio González, director general de CFE Calificados.