Krushner ordenó a AMLO que sea el policía migratorio, señala PRD

La bancada del PRD en la Cámara de Diputados criticó el encuentro que sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador con Jared Kushner, enviado del mandatario estadounidense, Donald Trump, fuera de instalaciones oficiales y consideró que es cuestionable e inaceptable porque parece realizado en lo "oscurito".

A través de la diputada Mónica Bautista Rodríguez, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, aseguró que este tipo de reuniones las criticaba el actual Ejecutivo Federal al régimen anterior por no ser transparentes. "Por ello exigimos que no haga compromisos a nombre del pueblo mexicano, mucho menos a espaldas del mismo", puntualizó.

La legisladora comentó que el gobierno Federal se debe a los mexicanos, por lo que exigió respeto para ellos. "Es inaceptable que para evadir su responsabilidad y ocultar lo acordado con el yerno de Trump, se limite a decir 'y así fue: tan, tan'".

La diputada Federal por el Estado de México consideró que este tipo de reuniones está fuera de las normas institucionales y diplomáticas que fracturan el perfil democrático del actual gobierno.

"Seguramente en esta reunión se trató el tema de la migración centroamericana porque es la preocupación del presidente Donald Trump, por lo que Jared Krushner probablemente indicó a Andrés Manuel López Obrador que su gobierno se convierta en policía migratoria de los Estados Unidos para evitar el paso de migrantes", afirmó.

Ante ello, Mónica Bautista dijo que el gobierno Federal debe exigir a su homólogo de Estados Unidos que respete las libertades y la autonomía de los pueblos centroamericanos, "que cada uno de ellos afronten sus retos para generar condiciones de mayor igualdad; gobiernos democráticos y no oligárquicos; que recurran a los consensos y no a la violencia; gobiernos que no expulsen y no obliguen a sus pueblos a abandonar sus naciones", precisó.

Apuntó que el Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, debe explicar quién pidió la reunión para tratar políticas de cooperación bilateral entre los gobiernos de México y Estados Unidos y por qué ésta no se realizó al menos en las oficinas de la Cancillería Mexicana.

La legisladora expresó que "este encuentro en lo oscurito de López Obrador, el yerno de Donald Trump –quien se caracteriza por hacer de su gobierno un instrumento de la oligarquía- y un magnate mexicano violó todas las normas diplomáticas e institucionales establecidas para construir una negociación a espaldas del pueblo mexicano".