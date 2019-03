Militantes podrán aportar hasta 2.1 mdp a nuevos partidos

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció que militantes y simpatizantes podrán aportar individualmente hasta 2.1 millones de pesos en efectivo o en especie, a organizaciones que buscan ser partidos políticos nacionales, pero éstas podrán recabar recursos de manera ilimitada.

Dejar sin límite la cantidad de recursos que pueden reunir globalmente, abre la puerta a aportaciones simuladas de personas prohibidas o a la posibilidad de que, siendo ya nuevos partidos, generen compromisos para cuando accedan a cargos públicos, alertó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.

Con la decisión "se genera el estímulo negativo de ingresar ilimitadamente recursos y pagar esas aportaciones estando ya en la vida pública".

La constitución de partidos no debe ser ajena al principio de equidad y el dinero no debiera ser motivo para tener más o mejores condiciones para llegar a constituirse en partidos, sostuvo.

El consejero pidió prevenir posibles simulaciones y que el dinero sea factor para determinar quien participa en la esfera pública y quién no.

El acuerdo aprobado establece que "al no recibir recursos públicos en el proceso de constitución como partido político esta autoridad no puede establecer un límite global para las aportaciones que reciban en efectivo o especie de asociados o simpatizantes, pero sí para las aportaciones individuales realizadas por éstos".

Así, la decisión se tomó por mayoría y el consejero presidente de la Comisión de Fiscalización, Benito Nacif, explicó que no existe un límite global a los ingresos de las organizaciones que buscan constituirse en partidos, porque no lo prevé la ley, a diferencia de los topes que sí prevé para ese tipo de ingresos privados que reciben los partidos. Además la equidad entre las organizaciones no es un bien jurídico a tutelar, y las organizaciones no reciben financiamiento público, sostuvo Nacif.

Empero, Ruiz Saldaña recordó que tampoco la ley prevé expresamente un límite a las aportaciones de simpatizantes y militantes de las organizaciones que buscan su registro como partidos. Las mismas atribuciones que permiten fijar límite a aportaciones individuales, facultan al INE para establecer un tope global de ingresos de financiamiento privado por la vía de aportaciones de simpatizantes, indicó.